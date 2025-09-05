Video, ako Kimovi asistenti drhnú všetko, čoho sa dotkol, spôsobilo ošiaľ. Na verejnosť prenikla aj hádka o ovládač ku klimatizácii

Po stretnutí severokórejského lídra Kim Čong-una s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Pekingu vzbudil pozornosť detail, ktorý ukazuje prísne bezpečnostné opatrenia severokórejského vodcu.
Na virálnom videu je vidieť, ako jeho asistenti dôkladne utierajú všetky povrchy, ktorých sa Kim dotkol, od operadla a podrúčok kresla až po stolík. Pohár, z ktorého pil, odniesli osobitne na podnose. Podľa ruského novinára Alexandra Junasjeva tak tím zabezpečil, že po vodcovi nezostane nič, čo by mohlo byť zneužité, najmä jeho DNA, píše web Yahoo News.
Bitka o ovládač
Podobné prísne opatrenia pritom nie sú žiadnou novinkou. Podľa analytikov je ich cieľom zabrániť zahraničným tajným službám v získaní biologických vzoriek, ktoré by mohli odhaliť Kimov zdravotný stav. Už jeho otec Kim Čong-il cestoval s vlastnou toaletou vo vlaku, aby sa predišlo akémukoľvek úniku informácií. Veľmi podobné praktiky má aj samotný Putin. Táto ukážka extrémnych opatrení pripomína, aká krehká je dôvera medzi mocnosťami a aký obrovský strach majú lídri týchto krajín.
The staff accompanying the North Korean leader meticulously erased all traces of Kim’s presence.
They took the glass he drank from, wiped down the chair’s upholstery, and cleaned the parts of the furniture the Korean leader had touched. pic.twitter.com/JOXVxg04Ym
— Russian Market (@runews) September 3, 2025
Úsmev vyvolal aj incident, ktorý sa odohral medzi asistentmi spomínaných dvoch lídrov. Jeden z členov severokórejskej delegácie podľa dostupných informácií vzal ovládač od klimatizácie a pokúsil sa nastaviť teplotu v miestnosti na 23 stupňov Celzia, no s tým nesúhlasil zástupca Ruska, ktorý chcel 20 stupňov, informoval portál The Chosun Daily. Napokon prebehla menšia „bitka“ o spomínaný ovládač, ktorú vyhrali Rusi.
Kim a Putin následne „podrobne diskutovali o dlhodobých plánoch o spolupráci medzi týmito dvoma krajinami a potvrdili svoju pevnú vôľu naďalej viesť bilaterálne vzťahy na vysokej úrovni,“ uviedla KCNA. Šéf Kremľa označil bilaterálne vzťahy Moskvy a Pchjongjangu za „špeciálne, založené na dôvere, priateľstve a spojenectve“.
Putin zároveň povedal, že Rusko si bude „navždy pamätať“ obete severokórejských vojakov nasadených na pomoc Rusku vo vojne proti Ukrajine. Kim Čong-un vyhlásil, že Severná Kórea plne podporuje snahy Ruska brániť svoju suverenitu a územnú celistvosť, pričom podľa Jonhap poznamenal, že KĽDR považuje za „bratskú povinnosť“ poskytovať pomoc Rusku.
KCNA ďalej informovala, že ruský prezident a severokórejský vodca si úprimne vymenili názory na dôležité medzinárodné a regionálne otázky. Agentúra pritom neuviedla ďalšie podrobnosti.
Nahlásiť chybu v článku