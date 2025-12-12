Vianočné trhy v tuneli Višňové: NDS pozýva ľudí na akciu, takto najdlhší tunel Slovenska už nikdy neuvidíte

Vianočné trhy nás každoročne ponoria do atmosféry sviatkov a pokoja. Ak by ste náhodou mali potrebu si ju vychutnať v tuneli Višňové, Národná diaľničná spoločnosť to vie zariadiť.
Udalosť s názvom „Deň otvoreného tunela Višňové“ sa bude konať 21. decembra 2025. Ohlásila to diaľničná spoločnosť.
„Milí naši motoristi a všetci, ktorých zaujímajú náročné stavby. Ak veríte na Ježiška, vedzte, že práve on zariadil, že sa do dlho očakávaného tunela Višňové môžete dostať aj Vy,“ píše sa na sociálnej sieti.
Zároveň dodala, že atmosféra sa bude podobať vianočným trhom.
„Chcete si vychutnať atmosféru vianočných trhov na tak netradičnom mieste ako je západný portál tunela Višňové?,“ uvádza ďalej spoločnosť. Ak ste teda túžili po takomto zážitku, na Slovensku je to možné.
Najdlhší tunel na Slovensku
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc. Prieskumné práce začali ešte v roku 1998, oficiálne práce sa však začali až v roku 2014.
