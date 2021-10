Viac ako 55% Slovákov si myslí, že sa v najbližšom čase covidom nenakazí. Tvrdia to najmä tí, čo sa nechcú očkovať

Väčšina ľudí si myslí, že sa v najbližších mesiacoch koronavírusom nenakazia. Najviac sú o tom presvedčení respondenti, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Najčastejšie očakáva nakazenie sa skupina respondentov, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mnforce, ktorý iniciovala komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Prieskum je súčasťou projektu s názvom Ako sa máte, Slovensko?, ktorý od marca roku 2020 sleduje postoje obyvateľov Slovenska. V poradí 11. prieskum sa realizoval v období od 5. do 10. októbra 2021, teda v čase, keď sa na Slovensku zhoršovala epidemická situácia a na základe COVID automatu tu neostal žiaden zelený okres vo fáze monitoringu.

Slováci si myslia, že koronavírus nedostanú

Vo výskume mali respondenti možnosť odpovedať na otázku, či si myslia, že sa v najbližších mesiacoch nakazia koronavírusom. Len 8,2 % respondentov odpovedalo možnosťami ’áno’ alebo ’skôr áno’. Naopak, 55,2 % respondentov odpovedalo ’nie’ alebo ’skôr nie’. Viac ako tretina respondentov odpovedala, že nevie. Výrazný rozdiel je vidieť v odpovediach ľudí, ktorí sa už dali zaočkovať a tých, ktorí sa dať zaočkovať neplánujú.

Kým v skupine zaočkovaných je 9,2 % takých, ktorí očakávajú, že sa koronavírusom nakazia, v skupine ľudí, čo sa zaočkovať neplánujú, je tento podiel len 5,1 %. Veľmi výrazný je rozdiel pri odpovedi ’nie’ a ’skôr nie’. Až 62,7 % respondentov, ktorí sa očkovať neplánujú, si myslí, že sa koronavírusom nenakazia. Medzi zaočkovanými je takýchto respondentov len 53,1 %.

V skupine respondentov, ktorí sa zaočkovať neplánujú, je odpoveď ’nie’ celkovo najčastejšou odpoveďou na otázku, či si myslia, že sa nakazia koronavírusom. Najviac respondentov (21,6 %), ktorí očakávajú, že sa v najbližších mesiacoch nakazia, je v malej skupine ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali, ale deklarujú, že sa plánujú dať zaočkovať.

Veria vo vlastnú nezraniteľnosť

Aj skupina respondentov, ktorá COVID-19 prekonala si myslí, že sa nakazí častejšie než respondenti, ktorí očkovanie odmietajú. To, že sa koronavírusom nenakazia, si myslia častejšie starší respondenti a respondenti, ktorí uviedli, že sa epidémie koronavírusu neobávajú. Odpoveď na otázku nesúvisí s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese. Ľudia žijúci v bordových alebo červených okresoch si nemysleli, že sa nakazia častejšie, než si to mysleli ľudia žijúci v oranžových, menej rizikových okresoch.

„Zistenie, že nezaočkovaní si nemyslia, že sa v najbližších zimných mesiacoch nakazia koronavírusom zodpovedá záveru, že ľudia, ktorí očkovanie odmietajú, zároveň podceňujú riziko nakazenia sa. Zaujímavá je skupina 6,5% respondentov, ktorí sa očkovať dať ešte len plánujú. V tejto skupine je najvyšší podiel ľudí, ktorí očakávajú, že sa koronavírusom v najbližších mesiacoch nakazia. Naznačuje to, že obava z nakazenia je v súčasnosti motivátorom dať sa zaočkovať len pre relatívne obmedzenú skupinu ľudí, ktorí s očkovaním síce dlho váhali, ale nebezpečnosť ochorenia COVID-19 nezľahčujú,” spresnil výskumník Sociologického ústavu SAV Miloslav Bahna.

„Je pozoruhodné, že napriek tomu, že tu máme už tretiu vlnu pandémie až vyše 60 % z tých, čo sa neplánujú zaočkovať, stále podlieha ilúzii vlastnej nezraniteľnosti, ktorá je často sprievodným javom odmietania očkovania. Viac než 50 % z už zaočkovaných či z tých, čo sa plánujú dať zaočkovať naopak zrejme dôveruje tomu, že očkovanie ich pred nákazou účinne ochráni,” dodáva za Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Barbara Lášticová.