Slováci to opäť skúšajú s falošnými covid pasmi. V prípade viny hrozia páchateľovi až 2 roky vo väzení

Očkovať sa nedajú z vlastného presvedčenia a preto, že je to dobrovoľné rozhodnutie. Následne sa im však nepáčia opatrenia a aj bez vakcíny by chceli mať výhody očkovaných. Nuž áno, testovať sa každý druhý deň ide do peňazí, to už niektorí zrejme zistili. Šetriť peňaženku falošným covid pasom sa však neoplatí.

Polícia Slovenskej republiky informovala o falošnom covid preukaze, ktorý bol vyhotovený pre nezaočkovanú osobu. Očkovací preukaz, alebo covid pass, mal hlavičku oprávnenej osoby a potvrdzoval podanie 2 dávok vakcíny. Na preukaze boli aj pečiatky lekárov, ktorí danú osobu zaočkovali.

Keď bol však tento preukaz kontrolovaný a mal byť aktivovaný cez aplikáciu Green Pass, bolo zistené, že daná osoba sa v záznamoch o očkovaných na Slovensku vôbec nenachádza. Rovnako lekári, ktorých pečiatky sú uvedené na očkovacom preukaze v dňoch, kedy mala byť údajne osoba očkovaná, nepracovali vo vakcinačnom centre oprávnenej osoby.

Polícia začala celú vec okamžite preverovať, pretože vzniklo dôvodné podozrenie, že doposiaľ nestotožnený páchateľ zámerne vyhotovil nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie pre prečin falšovania a vyhotovovania nepravdivej zdravotnej dokumentácie. V prípade dokázania viny páchateľovi hrozí za tento skutok trest odňatia slobody až na dva roky.