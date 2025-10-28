Viac ako 3 000 podnikov skončilo, prácu má iba 30 % obyvateľstva. Ekonomika okupovaných ukrajinských území je zničená

Viac ako 3-tisíc podnikov v tých častiach Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ktoré okupuje ruská armáda, úplne ukončilo svoju činnosť. V súčasnosti má len približne 30 percent miestneho obyvateľstva nejakú formu zamestnania.
Väčšinou ide o dočasnú a slabo platenú prácu alebo o prácu pre okupačné úrady. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedlo to ukrajinské Centrum národného odporu (NRC).
Miestne zdroje pre NRC uviedli, že časť ľudí je nútená pracovať na výstavbe obranných štruktúr alebo v opravárenských jednotkách, ktoré sú podriadené ruskej armáde. Platby za tento druh práce často meškajú alebo sú vo forme potravinových balíčkov.
„Ekonomika regiónu je prakticky zničená. Priemysel sa neobnovuje, neexistujú žiadne nové investície a všetky zdroje smerujú výlučne na vojenské potreby,“ poznamenalo Centrum národného odporu.
Nahlásiť chybu v článku