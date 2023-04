Veštili jej veľkú budúcnosť, jej meno ale stále nikto nepozná. Pre všetkých je „tou černoškou z Priateľov“

Aj keď by sa mohlo zdať, že účinkovanie v tak úspešnom seriálovom projekte, akým bol svojho času sitkom Priatelia, dokáže naštartovať kariéru aj len hosťujúcim hercom, opak môže byť pravdou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dokonca aj Matthew Perry (Chandler) jej pred nakrúcaním jednej z epizód povedal, že sa jej zmení život. Herečka Aisha Tyler však z účinkovania v niekoľkých epizódach sitkomu Priatelia (Friends) prakticky vôbec neťaží. Áno, ponúk má neúrekom a ľudia ju spoznávajú, nie však po mene, píše web Unilad.

Zlom v kariére

Aisha Tyler sa objavila ako Charlie Wheelerová najskôr ako priateľka Joeyho (Matt Le Blanc), neskôr ju zbalil Ross (David Schwimmer). Pôvodne sa mala objaviť len v pár častiach deviatej série. Jej postava sa ale divákom zapáčila a tvorcovia sa rozhodli, že ju v seriáli ponechajú o čosi dlhšie. Objavila sa tak aj vo finálnej 10. sérii.

Niekoľkokrát v rozhovoroch priznala, že na pľaci bola neustále nervózna, pretože si veľmi dobre uvedomovala, aká veľká príležitosť to pre ňu bola. „Triasli sa mi kolená a bola som šokovaná, že po celý ten čas na pľaci nikto nepočul, ako drkocem zubami,“ povedala podľa Unilad v rozhovore pre magazín Entertainment Tonight.

„Tá černoška z Priateľov“

No aj napriek tomu, že stvárnila i keď len hosťujúcu, no pomerne dôležitú postavu a objavila sa v celkovo 9 častiach Priateľov, ľudia na ulici ju po mene nespoznávajú. Ako prezradila, prídu za ňou buď s oslovením „Charlie“, alebo jej len povedia „tá černoška z Priateľov“.

Ťažkú hlavu si z toho ale nerobí. Účinkovanie v Priateľoch jej totiž skutočne zmenilo život a odvtedy sa objavila v niekoľkých televíznych programoch i seriáloch vo väčších i epizódnych postavách. Pri pohľade na jej filmografiu si môžete všimnúť, že sa objavila v seriáloch ako Criminal Minds, CSI, 24, Ghost Whisperer, Archer, XIII: The Series, RuPaul´s Drag Race, Fear the Walking Dead či The Boys.