Súd s Černákom pokračuje: Vyžiadal si slovo a prehovoril, toto nikto nečakal. Na slobodu môže ísť po 27 rokoch

O návrhu na podmienečné prepustenie na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka na slobodu súd opäť rozhoduje vo väznici v Leopoldove.
Súd v tejto trestnej veci naposledy konal v máji, verejné zasadnutie vtedy odročil po tom, ako mu prokurátorka Monika Brodanská predložila dokumenty z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktoré nekorešpondujú s kladným hodnotením Mikuláša Černáka jeho vedením.
Černák sa v pondelok priamo na súde postavil a požiadal o slovo. „Veľmi sa hanbím za túto časť mojej minulosti,“ povedal pri čítaní spisu o šiestich vraždách, na ktorých sa podieľal. Dodal, že sa „úprimne ospravedlňuje za zločiny aj traumy, ktoré spôsobil obetiam a ich rodinám.“
Podporil detskú onkológiu aj nový projekt
Ako píše Pravda, na pojednávaní zaznelo, že Černák z peňazí za svoju autobiografiu podporil detské onkológie v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Zaradili ho aj do resocializačného programu „Šanca na návrat“. Pripravuje projekt určený mladým ľuďom, v rámci ktorého chce vysvetľovať dôsledky kriminálneho správania, aby sa predišlo glorifikácii jeho minulosti.
Čo plánuje, ak sa dostane na slobodu
Občianske združenie Reštart – Nový život, ktoré žiada jeho prepustenie, zdôraznilo, že Černák sa vo väzení správa vzorne a podľa znalcov má šancu na resocializáciu. Ak by sa na slobodu dostal, plánuje sa zamestnať ako obchodný zástupca a viesť bežný život so svojou partnerkou v Banskej Bystrici.
Odročenie a štúdium dokumentov
Odročením získal súd čas na to, aby sa s dokumentmi v rozsahu stoviek strán oboznámil. Okresný súd Trnava má v Leopoldove na verejné zasadnutie vyhradené termíny od pondelka 22. septembra do stredy 24. septembra. Zbor väzenskej a justičnej stráže vyčlenil na toto mimoriadne sledované zasadnutie pre novinárov 20 miest a pre záujemcov z radov verejnosti ďalších 40 miest.
Verejnosť sa na verejné zasadnutie dostane len bez akejkoľvek audiovizuálnej techniky. Návrh na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka podalo o začiatkom roku 2024 občianske združenie Reštart – nový život, neskôr sa k nemu pridal aj samotný Černák.
Závažnosť odsúdenia
Ten bol na doživotný trest odňatia slobody odsúdený za účasť na vraždách šiestich osôb, pričom išlo o úmyselné usmrtenia vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok. V roku 2000 si Černák už z väzenia objednal smrť podnikateľa Mariána Karcela.
Slovenská legislatíva pripúšťa možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody aj v prípade odsúdených na doživotný trest odňatia slobody, ak si už odsedeli najmenej 25 rokov a splnili aj ďalšie podmienky. Odsúdený Mikuláš Černák je vo väzení už 27 rokov.
Nahlásiť chybu v článku