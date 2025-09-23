Už zajtra by sa mohlo definitívne rozhodnúť, či bude Černák opäť na slobode. Spáchané skutky mal oľutovať

Rozhodovanie súdu o návrhu na podmienečné prepustenie bývalého bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia sa blíži k záveru. Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trnave Monika Brodanská i Černákova obhajoba predpokladajú, že senát Okresného súdu Trnava rozhodne už v stredu 24. septembra.
Verejné zasadnutie v priestoroch leopoldovskej väznice sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Počas pondelka (22. 9.) a utorka sa čítali najmä listiny vrátane záverov viacerých znaleckých posudkov. „Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa,“ povedala prokurátorka médiám ešte v pondelok popoludní.
Spáchané skutky mal oľutovať
Podľa Černákovej obhajoby však toto jej vyjadrenie nezodpovedá vykonanému dokazovaniu. „Považujem to za posúvanie nepravdivých informácií verejnosti,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová. Ďalší z obhajcov Ján Gereg označil vyjadrenie prokurátorky za neseriózne. „Treba vždy hodnotiť záver znaleckého posudku,“ podčiarkol.
Obhajoba mala podľa prokurátorky záujem poukázať len na pozitíva vyplývajúce zo znaleckých posudkov. „Nechcela si priznať negatíva,“ argumentovala.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
