Černák na súde prehovoril o svojich skutkoch: Tvorca filmu MIKI sa s ním spriatelil, už je vraj iný ako v 90. rokoch

Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia pokračuje tento týždeň priamo v priestoroch leopoldovskej väznice. Súd má na tento mimoriadne sledovaný prípad vyhradené tri dni, od pondelka 22. septembra do stredy 24. septembra. Dnes sa proces obnovuje po včerajších výpovediach a oboznamovaní sa so spismi.
Aj keď by Okresný súd v Piešťanoch rozhodol o prepustení Černáka na slobodu, nebude to konečný verdikt. Posledné slovo bude mať krajský súd.
Producent filmu MIKI: Černák je iný človek
Na súde zaznelo podľa portálu Pravda aj vyjadrenie producenta filmu MIKI Radovana Gerega, ktoré prečítal advokát Erik Magál. Podľa neho bola spolupráca s Černákom počas návštev vo väznici pozitívna: „Vďaka jeho prístupu sme nikdy nemali strach z prostredia,“ citoval Magál. Gereg dodal, že Černák je inou osobou ako v 90. rokoch, majú priateľský vzťah, spoznal aj jeho rodinu a rád s ním bude spolupracovať aj v budúcnosti.
Prečo sa rozhodol priznať
Černák sa priamo v pojednávacej sieni vyjadril, že je preňho ťažké počúvať všetky skutky, ktoré spáchali ako organizovaná skupina. Priznal, že už v roku 2014 sa rozhodol „prelomiť mlčanie“. „Urobil som to z vlastného rozhodnutia,“ uviedol a dodal, že cítil potrebu pomenovať svoje činy.
Prokuratúra varuje pred psychopatiou
Prokurátorka Monika Brodanská však poukazuje na to, že Černákovi bola diagnostikovaná psychopatia 4. stupňa. Podľa nej nejde o duševnú chorobu, ale o trvalú osobnostnú črtu, ktorá sa nemení a mala by byť dôvodom, prečo ho na slobodu neprepustiť. Zároveň tvrdí, že niektoré pozitívne hodnotenia jeho správania sú sporné a neodzrkadľujú celý obraz.
Dnes na pojednávaní jej vyjadrenia kritizovala Černákova právnička.
Ospravedlnenie za vraždy aj hanba
Na pondelkovom pojednávaní sa Černák postavil pred súd a priamo požiadal o slovo. Vyslovil úprimnú ľútosť nad svojimi skutkami a ospravedlnil sa pozostalým. „Veľmi sa hanbím za túto časť mojej minulosti,“ vyhlásil pri čítaní spisu o šiestich vraždách, na ktorých sa podieľal. Zároveň dodal, že „sa úprimne ospravedlňuje za zločiny aj traumy, ktoré spôsobil obetiam a ich rodinám“.
Pojednávanie odročili na ďalšie dni
Súd v máji konanie prerušil, keď prokuratúra predložila nové dokumenty z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Tie nekorešpondovali s pozitívnym hodnotením, ktoré o Černákovi vydalo vedenie väznice. Súdu tak pribudli stovky strán materiálov, ktoré bolo potrebné detailne preskúmať.
O pojednávanie je veľký záujem. Pre novinárov je vyčlenených 20 miest, pre verejnosť ďalších 40. Vstup je možný len bez akejkoľvek audiovizuálnej techniky.
Minulosť, ktorá sa nedá vymazať
Černák si odpykáva doživotný trest odňatia slobody za účasť na šiestich vraždách. Išlo o úmyselné usmrtenia vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok. V roku 2000 navyše z väzenia objednal vraždu podnikateľa Mariána Karcela.
Slovenská legislatíva umožňuje aj doživotne odsúdeným požiadať o podmienečné prepustenie, ak si odpykali minimálne 25 rokov a splnili ďalšie zákonné podmienky. Černák je vo väzení už 27 rokov.
Rozhodnutie zatiaľ nepadlo
Černák sa pred súdom ospravedlnil za traumy, ktoré spôsobil svojim obetiam, a priznal, že sa veľmi hanbí za minulosť. Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia bude pokračovať v priestoroch leopoldovskej väznice aj v stredu 24. septembra.
