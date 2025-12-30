Vémola sa na chvíľu dostane z väzby: Zápasník má potvrdený nový dátum operácie, trpí bolesťami

Český MMA zápasník Karlos Vémola nakoniec absolvuje operáciu vážne zapálenej čeľuste s týždňovým oneskorením. Zákrok, ktorý mal podstúpiť ešte pred Vianocami, sa v pôvodnom termíne neuskutočnil po tom, čo ho na ceste do nemocnice zadržala polícia.
Podľa informácií portálu CNN Prima NEWS je operácia naplánovaná na dnes dopoludnia. Odklad si vyžiadalo najmä zabezpečenie výsledkov predoperačných vyšetrení, ktoré sa po komplikáciách podarilo dokončiť až dodatočne.
Pôvodný termín zmaril policajný zásah
Vémola smeroval na neodkladný chirurgický zákrok v utorok 23. decembra ráno. Do nemocnice sa však nedostal. Jeho cestu zablokovali policajné vozidlá, nasledovalo zadržanie a domová prehliadka. Namiesto operačnej sály skončil v cele predbežného zadržania a následne vo väzbe, čo automaticky znamenalo zrušenie plánovanej operácie.
O niekoľko dní neskôr sa k situácii vyjadril prostredníctvom sociálnych sietí. „Snažím sa všetko zvládať, aj keď som bol v čase zadržania práve na ceste na operáciu so zápalom v čeľusti a bolesti stále pretrvávajú,“ odkázal zápasník.
Zápal čeľuste odhalili krátko pred sviatkami
Závažné zdravotné problémy sa u zápasníka objavili len dva dni pred Štedrým dňom. Lekári mu diagnostikovali akútny zápal v oblasti čeľuste, ktorý si vyžadoval okamžitý chirurgický zásah. Už v tom čase bolo jasné, že Vianoce strávi bez rodiny a v nemocnici.
Krátko pred pôvodným termínom zákroku sa Vémola verejne vyjadril, že takýto priebeh sviatkov si nepredstavoval a dúfa, že operácia prebehne bez komplikácií. Zároveň upozornil na to, aké dôležité je zdravie.
Nahlásiť chybu v článku