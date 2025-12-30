Vémola sa na chvíľu dostane z väzby: Zápasník má potvrdený nový dátum operácie, trpí bolesťami

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Zákrok zapálenej čeľuste je definitívne naplánovaný.

Český MMA zápasník Karlos Vémola nakoniec absolvuje operáciu vážne zapálenej čeľuste s týždňovým oneskorením. Zákrok, ktorý mal podstúpiť ešte pred Vianocami, sa v pôvodnom termíne neuskutočnil po tom, čo ho na ceste do nemocnice zadržala polícia.

Podľa informácií portálu CNN Prima NEWS je operácia naplánovaná na dnes dopoludnia. Odklad si vyžiadalo najmä zabezpečenie výsledkov predoperačných vyšetrení, ktoré sa po komplikáciách podarilo dokončiť až dodatočne.

Pôvodný termín zmaril policajný zásah

Vémola smeroval na neodkladný chirurgický zákrok v utorok 23. decembra ráno. Do nemocnice sa však nedostal. Jeho cestu zablokovali policajné vozidlá, nasledovalo zadržanie a domová prehliadka. Namiesto operačnej sály skončil v cele predbežného zadržania a následne vo väzbe, čo automaticky znamenalo zrušenie plánovanej operácie.

O niekoľko dní neskôr sa k situácii vyjadril prostredníctvom sociálnych sietí. „Snažím sa všetko zvládať, aj keď som bol v čase zadržania práve na ceste na operáciu so zápalom v čeľusti a bolesti stále pretrvávajú,“ odkázal zápasník.

Zápal čeľuste odhalili krátko pred sviatkami

Závažné zdravotné problémy sa u zápasníka objavili len dva dni pred Štedrým dňom. Lekári mu diagnostikovali akútny zápal v oblasti čeľuste, ktorý si vyžadoval okamžitý chirurgický zásah. Už v tom čase bolo jasné, že Vianoce strávi bez rodiny a v nemocnici.

Krátko pred pôvodným termínom zákroku sa Vémola verejne vyjadril, že takýto priebeh sviatkov si nepredstavoval a dúfa, že operácia prebehne bez komplikácií. Zároveň upozornil na to, aké dôležité je zdravie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac