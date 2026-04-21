Slovensko si poslalo žiadosť: Poľsko rozhodne, či povolí Ficovi prelet do Moskvy

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Lucia Mužlová
TASR
Možno pôjde znovu cez Maďarsko.

Poľsko dostalo od Slovenska žiadosť o využitie svojho vzdušného priestoru na prelet premiéra SR Roberta Fica počas jeho cesty do Moskvy. V pondelok na to upozornila poľská agentúra PAP, ktorá citovala hovorcu tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Macieja Wewióra. Žiadosť SR podľa jeho slov aktuálne poľská strana vyhodnocuje, informuje TASR.

Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Fico v sobotu informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta nedostane od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však v pondelok popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany SR neprišla.

Foto: TASR/AP

Minulý rok letel cez Maďarsko

Estónsko v nedeľu informovalo, že Ficovi prelet nepovolí. Podľa ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu totiž nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.

Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico sa sťažuje na Pobaltie, to o ničom nevie: Litva tvrdí, že žiadosť o prelet…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

