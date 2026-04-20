Budúci premiér Maďarska ide rovno k veci: Fica kontaktuje kvôli kontroverznej otázke

Budúci maďarský premiér Péter Magyar bude v utorok telefonicky rokovať so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Podľa servera infostart.hu to Magyar oznámil na tlačovej konferencii po prvej schôdzke poslaneckého klubu strany Tisza, ktorá získala v aprílových parlamentných voľbách dvojtretinovú väčšinu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Témou majú byť aj Benešove dekréty
K plánovanému telefonátu s Ficom predseda Tiszy povedal, že s ním treba viesť vážne rokovania, napríklad o Benešových dekrétoch. Magyar dodal, že po tom, čo sa po inaugurácii vráti domov z návštev Varšavy, Viedne a Bruselu, čaká slovenského premiéra v Budapešti.
