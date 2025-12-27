Vémola prehovoril z väzenia: Voči obvineniam sa bráni. Podľa nových informácií mali prepraviť 20 kg kokaínu

Karlos Vémola sa ozval z väzenia, kde strávil sviatky. Jeho odkaz sa objavil na sociálnej sieti, kde sa okrem iného poďakoval ľuďom za podporu.
„Vôbec nerozumiem tomu, prečo som bol obvinený v päť rokov starej kauze, o ktorej nič neviem a naviac už bola vyriešená. S advokátom budeme proti stíhaniu a väzbe bojovať a pevne verím, že sa to všetko vysvetlí a čoskoro budem doma s deťmi a Lelou. Snažím sa všetko zvládať, aj keď som bol v dobe zadržania práve na ceste na operáciu so zápalom v čeľusti a bolesti trvajú,“ objavilo sa na Instagrame.
Mal byť sledovaný dva roky
Český portál iDnes informoval o tom, že polícia sledovala Vémolu viac ako dva roky, kým ku samotnému zásahu došlo, priblížil Nový Čas. Vémola mal spolu s Antonínom Beckom dovážať kokaín z Veľkej Británie do Česka, spomína sa až 20 kilogramov. Dôvodom prehliadky bolo podozrenie, že kokaín sa v jeho sídle stále nachádza.
