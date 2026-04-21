Ropa opäť potečie: Ukrajina obnoví tranzit cez Družbu, dodávky sa údajne vrátia už napoludnie

Ukrajina obnoví tranzit ropy z Ruska do Maďarska cez ropovod Družba 21. apríla napoludnie, vyhlásil v pondelok (20. 4.) maďarský minister pre európske záležitosti János Boka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Dnes som bol v Bruseli, kde som okrem iného rokoval o obnovení prevádzky ropovodu Družba. Najpravdepodobnejším scenárom je, že ukrajinská strana oznámi obnovenie prevádzky ropovodu v utorok okolo poludnia,“ napísal Boka na sociálnej sieti. Skupina MOL, ktorá odoberá ruskú ropu pre svoje rafinérie v Maďarsku a na Slovensku, v poslednom čase používa ropu z maďarských štátnych strategických rezerv.
Dodávky boli zastavené od januára
Dodávky cez Družbu sú zastavené od 21. januára. „Ak by Maďarsko nezablokovalo 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Ukrajinu, dodávky ropy cez ropovod Družba by sa nikdy neobnovili,“ poznamenal Boka. „Maďarská stratégia fungovala: Ukrajincom došli peniaze skôr, ako nám došla ropa,“ dodal minister.
