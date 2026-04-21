Amnesty International: Dve pohlavia v ústave idú proti ľudským právam, Slovensko zlyháva v ich ochrane

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor

Nina Malovcová
TASR
Amnesty kritizuje Slovensko aj svet.

Ústavné zmeny a doplnenia v roku 2025 oslabili medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti ľudských práv, prehĺbili diskrimináciu osôb z komunity LGBTI a obmedzili právo na vzdelanie, ako aj právo na súkromný a rodinný život. Na mimovládne organizácie boli uvalené prísne nové zákonné požiadavky a rómske komunity sú naďalej vystavené systémovej diskriminácii, najmä v oblasti vzdelávania a bývania.

Vo svojej výročnej správe za rok 2025 to konštatuje medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá zároveň upozorňuje na globálnu krízu v oblasti ľudských práv, informuje TASR. Vládnu novelu ústavy Národná rada (NR) SR schválila koncom septembra. Do ústavy zakotvila dve pohlavia – muž a žena. Upravila aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Hovorí aj o suverenite Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.

Ústavné zmeny odporujú záväzkom Slovenska

Podľa Amnesty ústavné zmeny nie sú v súlade s medzinárodným záväzkami SR v oblasti ľudských práv. „Tieto zmeny boli súčasťou širšieho posunu k autoritárstvu, v rámci ktorého došlo k zintenzívneniu represií voči občianskej spoločnosti, vrátane LGBTI skupín a organizácií podporujúcich menšiny a marginalizované komunity,“ uvádza organizácia.

Za problémovú Amnesty považuje aj novelu zákona o mimovládnych organizáciách, ktorú v decembri Ústavný súd SR označil za protiústavnú. Pre organizácie napríklad zavádzala povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Podľa Amnesty novela ohrozovala ich právo na združovanie, právo na informácie a právo na súkromie.

„Mimovládne organizácie, najmä tie, ktoré kritizujú vládu“, boli navyše v roku 2025 „terčom očierňovania, vyhrážok a zastrašovania“, uvádza Amnesty. V kapitole o Rómoch ľudskoprávna organizácia píše, že sú na Slovensku aj naďalej vystavení systémovej diskriminácii, najmä v oblasti vzdelávania a bývania. Rómovia sú podľa Amnesty diskriminovaní pri prístupe k obecnému bývaniu a sú im ponúkané byty nevyhovujúcej kvality. Častokrát sú tiež nútení uzatvárať krátkodobé nájomné zmluvy, čo „ďalej prehlbuje segregáciu“.

Súd rozhodol v prospech rómskeho sťažovateľa

Vo výročnej správe v tejto súvislosti Amnesty upozorňuje, že Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo februári rozhodol, že v prípade Salay proti Slovenskej republike, týkajúcom sa sťažovateľa rómskeho pôvodu, bolo porušené jeho právo na vzdelanie a zákaz diskriminácie tým, že ho zaradili do špeciálnej triedy. Amnesty tiež v júni vyzvalo na vyšetrenie rasových motívov policajného násilia voči Rómom v obci Veľká Ida.

Organizácia ďalej kritizuje nedostatočné informovanie zo strany SR o dodávkach zbraní do Izraela, nedostatočný pokrok pri prechode na obnoviteľné zdroje energie a novelu zákona o službách zamestnanosti, na základe ktorej by by nezamestnaní mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce.

Amnesty upozorňuje na globálnu krízu ľudských práv

V celosvetovom meradle Amnesty podľa agentúry DPA upozorňuje na rastúcu globálnu krízu v oblasti ľudských práv, keďže „medzinárodný poriadok založený na pravidlách“ je pod „neustálym útokom“, a to aj zo strany USA, Ruska a Izraela. „Politickí lídri ako (Donald) Trump, (Vladimir) Putin a (Benjamin) Netanjahu, a mnohí iní, uskutočňovali svoje ťaženie za ekonomickou a politickou dominanciou prostredníctvom ničenia, potláčania a násilia v masovom meradle,“ píše ľudskoprávna organizácia v predslove svojej výročnej správy.

Foto: SITA/AP

Podľa Amnesty nový „predátorský alternatívny svetový poriadok“, živený autoritárskymi praktikami po celom svete, „umlčuje nesúhlasné názory a potláča protesty, používa dehumanizujúcu rétoriku a podporuje zločiny z nenávisti“. Politika Trumpa podľa správy pôsobí ako „katalyzátor“ zhoršovania globálnej krízy v oblasti ľudských práv.

„Namiesto toho, aby sa postavili predátorom na odpor, sa však v roku 2025 väčšina vlád rozhodla pre politiku ustupovania (appeasementu), vrátane väčšiny európskych štátov,“ konštatuje Amnesty.

Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori

