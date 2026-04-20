Populárneho speváka obvinili z brutálnej vraždy: Telo tínedžerky našli rozštvrtené v jeho aute

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
V prípade viny mu hrozí trest smrti alebo doživotie.

Amerického speváka Davida Anthonyho Burkea známeho pod pseudonymom D4vd v pondelok obvinili z vraždy 14-ročnej tínedžerky, ktorej telo bolo nájdené rozštvrtené v jeho opustenom automobile v losangeleskej štvrti Hollywood Hills.

TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie BBC. Telo Celeste Rivasovej Hernandezovej našli v septembri v spevákovom aute niekoľko dní po tom, čo mala osláviť svoje pätnáste narodeniny. V prípade preukázania viny hrozí Burkeovi až trest smrti alebo doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

Spevák sa preslávil na TikToku

Burkea zatkli pre podozrenie z vraždy minulý týždeň. Svoje svetové turné však zrušil už krátko po objavení tela Rivasovej Hernandezovej a stiahol sa i z verejného života. Okrem vraždy mal spevák podľa obvinení so svojou neplnoletou obeťou opakovane sex a po jej vražde rozštvrtil jej telo.

Foto: SITA/AP

D4vd sa preslávil v roku 2022 skladbou Romantic Homicide („Romantická vražda“), ktorá sa stala populárnou na sociálnej sieti TikTok. Spevák z Texasu vydal v apríli 2025 svoj debutový album Withered.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Správa NKÚ odhalila chaos v riadení kultúry: Opozícia viní Šimkovičovej rezort, ministerstvo ukazuje na minulosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

