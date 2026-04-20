Populárneho speváka obvinili z brutálnej vraždy: Telo tínedžerky našli rozštvrtené v jeho aute

Amerického speváka Davida Anthonyho Burkea známeho pod pseudonymom D4vd v pondelok obvinili z vraždy 14-ročnej tínedžerky, ktorej telo bolo nájdené rozštvrtené v jeho opustenom automobile v losangeleskej štvrti Hollywood Hills.
TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie BBC. Telo Celeste Rivasovej Hernandezovej našli v septembri v spevákovom aute niekoľko dní po tom, čo mala osláviť svoje pätnáste narodeniny. V prípade preukázania viny hrozí Burkeovi až trest smrti alebo doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.
Spevák sa preslávil na TikToku
Burkea zatkli pre podozrenie z vraždy minulý týždeň. Svoje svetové turné však zrušil už krátko po objavení tela Rivasovej Hernandezovej a stiahol sa i z verejného života. Okrem vraždy mal spevák podľa obvinení so svojou neplnoletou obeťou opakovane sex a po jej vražde rozštvrtil jej telo.
D4vd sa preslávil v roku 2022 skladbou Romantic Homicide („Romantická vražda“), ktorá sa stala populárnou na sociálnej sieti TikTok. Spevák z Texasu vydal v apríli 2025 svoj debutový album Withered.
