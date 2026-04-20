Tragédia, ktorá zmenila Prešov: Na súde sa začal proces v prípade ničivého výbuchu plynu na Mukačevskej ulici

Foto: TASR-Vladimír Benko/MV SR, František Iván

Nina Malovcová
TASR
Kto nesie vinu za tragédiu, ktorá pripravila o život 8 ľudí?

Na Okresnom súde (OS) v Prešove sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v súvislosti s tragickým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove v roku 2019. Obžalovaní sú projektový manažér a zároveň stavbyvedúci Milan H., bagrista Martin M. a traja živnostníci Ján R., Ondrej T. a Marek T. Všetci piati pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste.

„Po prednesení obžaloby prokurátorom Krajskej prokuratúry v Prešove súd pristúpil k výpovediam dvoch obžalovaných, traja využili právo nevypovedať a samosudkyňa následne čítala na hlavnom pojednávaní ich výpovede z prípravného konania,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že piati muži sú obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia.

Prokurátor predniesol obžalobu

Na úvod pojednávania predniesol prokurátor obžalobu, ktorá má viac ako 100 strán. Trom obžalovaným sa kladie za vinu, že pri výkopových prácach z nedbanlivosti a v rozpore s príslušnými právnymi predpismi mali spôsobiť prerazenie plynového potrubia a po zistení poškodenia neprijali potrebné opatrenia. Únik a hromadenie plynu v bytovom dome viedol k výbuchu a požiaru.

Foto: TASR – Milan Kapusta

Stavbyvedúceho vinia za to, že ako zodpovedná osoba nepožiadal plynárov o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a porušiť mal aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov. Vedúcemu zemných prác sa kladie za vinu, že mal z nedbanlivosti súhlasiť s takto vykonávaným mikrotunelovaním a po zistení prerazenia potrubia a úniku plynu nevykonal potrebné opatrenia.

Ďalšie pojednávania a spomienka na tragédiu

„Udalosťou sa treba zaoberať jednak pred prerazením a jednak po prerazení,“ uviedol Martin Štrkolec, obhajca Jána R., Ondreja T. a Mareka T. Ako ďalej spresnil, jeho klienti po prerazení plynového potrubia urobili všetky potrebné opatrenia, ktoré od nich bolo možné vyžadovať a ktoré boli zaužívané nielen na danej stavbe, ale aj na obdobných stavbách v minulosti.

Rovnako zdôraznil, že keďže jeho klientom bola odovzdaná informácia o privolaní všetkých záchranných zložiek, vrátane plynárov, nebolo podľa neho potrebné zahlcovať bezpečnostné linky a integrovaný systém opakovaným oznamovaním tých istých skutočností.

Ďalší termín hlavného pojednávania bol podľa Petrufovej stanovený na 8. a 15. júna, kedy súd plánuje pokračovať v čítaní výpovedí obžalovaných a budú predvolaní svedkovia navrhovaní prokurátorom. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba bola nezvestná a následne vyhlásená súdom za mŕtvu. Bytovku následne zbúrali.

