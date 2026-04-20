Otriaslo ním to, čo uvidel. Paľa Haberu zarmútil pohľad na známe miesto, dnes vyzerá úplne inak

Niektoré miesta v sebe nesú viac než len spomienky – nesú kus života. Stačí sa na chvíľu zastaviť, pozrieť sa okolo seba a zrazu sa minulosť vynorí s nečakanou silou. Presne takýto moment nedávno zdieľal na sociálnej sieti Paľo Habera a nestačil sa čudovať jednej veci.
Známy slovenský spevák zavítal do Tatier so skupinou Team, aby rozprúdil zábavu v jednom z najluxusnejších hotelov. Pravdepodobne z toho istého miesta pochádza fotografia, ktorú zverejnil na svojom Instagrame. Záber zachytáva širšie betónové miesto a opustený motorest v pozadí.
Návrat na miesto, kde vznikali príbehy
Práve na tomto mieste sa pred viac než tromi desaťročiami natáčal kultový film Fontána pre Zuzanu 2. Paľo Habera dodal k záberu krátky, no silný komentár, ktorý otvoril dvere k hlbšiemu zamysleniu nad časom, spomienkami a plynutím života. Spevák sa vrátil na miesto, ktoré bolo kedysi plné života, energie a tvorby. Pred 33 rokmi tam vznikali scény filmu, ktorý sa stal symbolom jednej generácie. Hudba, emócie a príbehy mladých ľudí vtedy rezonovali naprieč celým Československom.
Dnes však to isté miesto pôsobí inak. Podľa jeho slov sa tam “zastavil čas”. To, čo kedysi žilo, je teraz tichšie, opustené, zabudnuté. Práve tento kontrast medzi minulosťou a prítomnosťou dodáva jeho slovám silnú atmosféru. “Pred 33 rokmi sme tu natáčali film Fontána pre Zuzanu 2. Tu sa zastavil čas. Trochu smutne. Aj naše životy dopadnú tak, ako toto miesto? Ktovie…” napísal Paľo Habera k fotografii.
Najviac zarezonovala práve záverečná otázka. Táto veta nie je len poetická, ale aj hlboko ľudská. Každý sa s ňou dokáže stotožniť. Miesta chátrajú, menia sa, strácajú svoj pôvodný význam. A podobne aj ľudské životy prechádzajú vývojom – od dynamiky a plnosti k pokojnejšiemu tempu.
Nejde však len o smútok. Je to aj pripomienka toho, že všetko má svoj čas. Každé obdobie života má svoju hodnotu, aj keď sa neskôr zdá vzdialené.
