Veľké prepúšťanie v automobilkách: O prácu prišli desaťtisíce ľudí, firmy sa vo veľkom zbavujú zamestnancov

V nemeckom automobilovom priemysle vlani podľa odhadov zanikli desaťtisíce pracovných miest. Predbežné údaje Nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA) ukázali, že v roku 2025 bolo v tomto sektore v Nemecku zamestnaných približne 726 000 ľudí, čiže takmer o 47 000 menej ako v predchádzajúcom roku a takmer o 107 000 menej ako v roku 2019. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zhruba dve tretiny firiem automobilového sektora oslovených v prieskume VDA uviedli, že v minulom roku znížili počet zamestnancov vo svojich nemeckých prevádzkach. Takmer každá druhá spoločnosť sa vyjadrila, že aj v súčasnosti prepúšťa. Približne každá štvrtá firma konštatovala, že pracovné miesta ruší iba v Nemecku a zároveň prijíma zamestnancov v zahraničí.
Podmienky sa zhoršujú
„Podmienky v Nemecku a v Európe sa zhoršujú, čo vystavuje tlaku najmä malých a stredných subdodávateľov automobiliek,“ povedala šéfka VDA Hildegard Müllerová. Na prieskume VDA sa od 11. do 25. januára zúčastnilo 124 spoločností automobilového sektora.
