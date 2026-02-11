Veľké prepúšťanie v automobilkách: O prácu prišli desaťtisíce ľudí, firmy sa vo veľkom zbavujú zamestnancov

Ilustračná foto: Porsche

Roland Brožkovič
TASR
Takmer každá druhá spoločnosť sa vyjadrila, že aj v súčasnosti prepúšťa.

V nemeckom automobilovom priemysle vlani podľa odhadov zanikli desaťtisíce pracovných miest. Predbežné údaje Nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA) ukázali, že v roku 2025 bolo v tomto sektore v Nemecku zamestnaných približne 726 000 ľudí, čiže takmer o 47 000 menej ako v predchádzajúcom roku a takmer o 107 000 menej ako v roku 2019. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zhruba dve tretiny firiem automobilového sektora oslovených v prieskume VDA uviedli, že v minulom roku znížili počet zamestnancov vo svojich nemeckých prevádzkach. Takmer každá druhá spoločnosť sa vyjadrila, že aj v súčasnosti prepúšťa. Približne každá štvrtá firma konštatovala, že pracovné miesta ruší iba v Nemecku a zároveň prijíma zamestnancov v zahraničí.

Podmienky sa zhoršujú

„Podmienky v Nemecku a v Európe sa zhoršujú, čo vystavuje tlaku najmä malých a stredných subdodávateľov automobiliek,“ povedala šéfka VDA Hildegard Müllerová. Na prieskume VDA sa od 11. do 25. januára zúčastnilo 124 spoločností automobilového sektora.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Biatlonista vyhral medailu, v priamom prenose priznal neveru. Video z OH obletelo svet

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac