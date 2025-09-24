Veľké policajné manévre na juhu Slovenska: Hľadajú telo zavraždeného novinára

Roland Brožkovič
Posun v prípade, ktorý je nevyriešený viac ako 15 rokov.

Na juhu Slovenska aktuálne prebiehajú veľké policajné manévre. Muži zákona preverujú výpovede Norberta Kosťova, ktorý začal hovoriť v maďarskej väznici. Tvrdí, že má informácie o osude nezvestného novinára Paľa Rýpala, ktorý zmizol v roku 2008.

Podľa uznesenia o väzbe, ktoré získala TV Markíza, mal byť Rýpal sledovaný a naposledy ho videli pri hoteli v Štúrove. Páchatelia ho mali obkľúčiť, spútať a odviesť vozidlom do lesa v okolí obce Mužla, kde malo dôjsť k jeho usmrteniu. Telo údajne zakopali do predpripraveného hrobu.

Overujú to priamo v teréne

Vyšetrovateľský tím overuje Kosťove tvrdenia priamo v teréne, pričom je nasadené veľké množstvo policajtov. Kosťovovi v Maďarsku hrozí doživotie, no jeho výpovede môžu byť kľúčové pre objasnenie prípadu, ktorý je nevyriešený viac ako 15 rokov.

