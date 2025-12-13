Prípad Dušana Kováčika je „atómová bomba“. Fico sa vyjadril aj k vstupu Ukrajiny do EÚ, radšej by hovoril o iných štátoch

Foto: TASR/Martin Baumann

Jakub Baláž
TASR
Premiér označil Kováčika za nevinného človeka. Okrem toho sa v sobotu vyjadril aj k vstupu Ukrajiny do EÚ či jeho vzťahu s prezidentom.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) kľúčové, prelomové a „atómová bomba“. Uviedol to v sobotu na tlačovej konferencii. Dušana Kováčika označil za nevinného človeka.

Súd vydal kľúčové rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré nám dalo za pravdu. Padlo rozhodnutie, či sa vám to páči alebo nie, ktoré vracia kauzu do bodu nula,“ skonštatoval Fico s tým, že rozhodnutie je výsledkom trpezlivosti a kvalifikovanosti.

Považuje to za dobrú správu pre právny štát. Rozhodnutie súdu by sa podľa neho totiž malo publikovať ako učebnicový príklad toho, aké zločiny boli orgány činné v trestnom konaní (OČTK) páchať v uplynulom volebnom období, keďže išlo o zneužívanie trestného práva na politické účely. „Blahoželám spravodlivosti,“ odkázal Fico.

Premiér tiež zdôraznil, že sa nikdy nebál postaviť za Dušana Kováčika. Zároveň sa poďakoval poslancom v parlamente, že prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho v prípade zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. „Veto bolo prelomené a zákon bude platiť,“ podotkol Fico, ktorý pozitívne vníma aj zmenu trestných kódexov.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Na Pellegriniho sa nehnevá, bol však šokovaný

Premiér Robert Fico nepociťuje hnev na prezidenta SR Petra Pellegriniho. Z jeho rozhodnutia vetovať zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad bol však politicky šokovaný.

Myslí si, že hlava štátu má okrem práva vetovať legislatívu aj povinnosť rešpektovať realitu a zločiny, ktoré sa diali v minulosti. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády SR v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Vstup Ukrajiny do EÚ podľa neho nie je reálny

Fico sa v diskusnej relácii STVR zároveň vyjadril aj k vstupu Ukrajiny do Európskej únie v januári 2027. V súčasnosti ho nepovažuje za reálny a to tiež vzhľadom na postoj najväčších členských štátov. Naopak, rád by začal diskusiu o iných štátoch, ktoré sú podľa neho pripravené a robia výrazné pokroky.

Stokrát lepšie ako Ukrajina je pripravené Srbsko. Vučič, výborný politik, je stále pod obrovským tlakom a stále sa Srbsku dávajú nové a nové kritériá, len aby v EÚ nebolo. Ak máme hovoriť o rozširovaní Európskej únie, tak určite v súvislosti s Čiernou Horou, Srbskou či Albánskom,“ uviedol premiér.

Článok aktualizujeme.

