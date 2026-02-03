Vedci videli dno oceánu: V hĺbke 4 000 metrov žije 788 druhov, stovky neboli známe

Výskumníci počas piatich rokov, z ktorých 160 dní strávili na otvorenom mori, zdokumentovali takmer 800 druhov morských organizmov. Mnohé z nich boli pre vedu doposiaľ neznáme.
Nová medzinárodná štúdia zároveň prináša prekvapivo pozitívne zistenie: hlbokomorská ťažba by mohla mať na životné prostredie menší celkový dosah, než sa pôvodne predpokladalo.
Kritické kovy na hlbokomorskom dne
Štúdia, publikovaná v prestížnom časopise Nature Ecology & Evolution, vznikla v reakcii na rastúci záujem o hlbokomorské oblasti.
Ako informoval Science Daily, ten úzko súvisí so snahou o tzv. zelenú transformáciu (prechod na ekonomiky šetrnejšie k planéte), ktorá si vyžaduje prístup k tzv. kritickým kovom.
Niektoré kritické kovy sa vo veľkom množstve nachádzajú práve na hlbokomorskom dne.
„Nikto však doteraz nepreukázal, ako by sa dali efektívne extrahovať, ani aký by mala takáto ťažba dosah na životné prostredie,“ uviedol morský biológ Thomas Dahlgren z Univerzity v Göteborgu, ktorý sa spolu s kolegyňou Helenou Wiklundovou podieľal na medzinárodnom výskumnom projekte.
Práve preto morskí biológovia spojili sily, aby vytvorili základnú štúdiu a zhodnotili potenciálne dôsledky hlbokomorskej ťažby na oceánske ekosystémy. Počas piatich rokov katalogizovali morský život a testovali vplyv experimentálnej ťažby v zóne Clarion-Clipperton, rozsiahlej oblasti Tichého oceánu medzi Mexikom a Havajom.
Stovky neznámych druhov
Vedci skúmali prostredie v hĺbke približne 4 000 metrov pod hladinou oceánu, kam nepreniká slnečné svetlo a dostupnosť potravy je extrémne obmedzená. A výskum opäť potvrdil, ako málo toho o živote v oceánoch vieme.
