Vedci urobili kľúčový krok: Zvieratko, ktoré bolo na pokraji vyhynutia, sa podarilo zachrániť. Vracia sa späť do prírody

Foto: Colorado State University Libraries, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
V Austrálii sa pokúšajú zachrániť "minikengury".

Na prvý pohľad pripomína drobnú kenguru, no v skutočnosti ide o jedného z najdôležitejších malých cicavcov austrálskej prírody. Brush-tailed bettong, známy aj ako woylie, kedysi bežne žil na väčšine austrálskeho kontinentu. Po príchode Európanov však jeho populáciu zdecimovali dovezené mačky, líšky a masívne ničenie prírodného prostredia.

Tieto „malé kengury“ s latinským názvom Bettongia penicillata kedysi obývali viac než 60 percent pevninskej Austrálie. Medzi rokmi 1999 a 2010 však ich počet prudko klesol, a to až o 90 %. Dôvodom bolo viacero faktorov, najmä krvné parazity, predátory a úbytok prirodzeného prostredia. Dnes sa nachádzajú už len v menších oblastiach západnej Austrálie a na niekoľkých ostrovoch. Informoval o tom portál CNN.

Pri záchrane spolupracovali s miestnymi

Aby sa druh zachoval, odborníci vytvorili malý park, do ktorého medzi rokmi 2021 a 2023 priniesli okolo 200 jedincov.

Foto: Profimedia

Pochádzali z rôznych zostávajúcich populácií, aby sa zabezpečila čo najširšia genetická rozmanitosť. Celá oblasť bola chránená plotom proti predátorom s dĺžkou 25 kilometrov. Projekt zároveň úzko spolupracuje s pôvodnými obyvateľmi regiónu, komunitou Narungga.

Prírodní záhradníci

Vyzerajú nevinne, ale patria medzi najvýznamnejšie živočíchy, ktoré dokážu meniť krajinu. Živia sa najmä podzemnými hubami a aby ich našli, musia neustále prehrabávať pôdu. Tým zlepšujú jej kvalitu a pomáhajú rastlinám ľahšie klíčiť.

Iniciatíva sa javí úspešná, až 85 % kontrolovaných samičiek nosilo v brušnom vaku mláďa.

