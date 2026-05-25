Odišla legenda: Vo veku 71 rokov zomrel operný spevák Pavol Dvorský

Smutná správa z rodiny bratov Dvorských. Vo veku 71 rokov zomrel Pavol Dvorský. Operný spevák odišiel 6. mája, no Štátna opera o tom informovala včera.
„So smútkom sme sa pred niekoľkými dňami dozvedeli správu o úmrtí bývalého sólistu Štátnej opery, ktorý počas svojho umeleckého pôsobenia patril k osobnostiam nášho divadla a zanechal svoju stopu v jeho histórii,“ napísala Štátna opera.
Pavol Dvorský sa narodil 23. decembra 1954 v obci Horná Ves, okr. Partizánske. V roku 1981 absolvoval Konzervatórium v Bratislave. V rokoch 1983 – 1985 bol sólistom opery DJGT v Banskej Bystrici, od roku 1986 člen operného zboru SND v Bratislave, kde účinkoval aj v menších operných postavách.
