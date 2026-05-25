Pripravte sa, príde zvrat v počasí: Teploty vystúpia až na 31 °C, následne dorazia búrky a chlad

Slovensko má pred sebou týždeň výrazných teplotných výkyvov. Začiatok bude patriť slnku a tropickým horúčavám, v strede týždňa dorazí studený front s ochladením a miestami aj búrkami, no už počas víkendu sa teploty opäť priblížia k hranici 30 °C.
Podľa portálu iMeteo sa pondelok aj utorok ponesú v znamení stabilného a veľmi teplého počasia. Do našej oblasti totiž prúdi mimoriadne teplý vzduch od juhozápadu Európy, ktorý sa v posledných dňoch nahromadil nad západnou časťou kontinentu.
Pondelok prinesie slnko aj tropické teploty
Nový týždeň odštartuje prevažne jasnou až polooblačnou oblohou. Len spočiatku sa vo východnej polovici Slovenska môže prechodne objaviť viac oblačnosti a ojedinele aj slabý dážď. Po pokojnej noci s minimom vetra čaká Slovensko veľmi teplý deň. Nočné teploty klesnú väčšinou na 18 °C až 13 °C, v údoliach môže byť miestami približne od 13 °C do 9 °C.
Cez deň sa začne výrazne otepľovať a maximálne denné teploty vystúpia na 27 °C až 31 °C. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, zatiaľ čo v severnej polovici krajiny, na Dolnom Spiši a Horehroní bude o niečo chladnejšie, približne od 22 °C do 27 °C.
Príjemné počasie čaká aj horské oblasti. Vo výške približne 1 500 metrov sa teploty budú pohybovať okolo 16 °C, čo vytvorí veľmi dobré podmienky na turistiku aj pobyt v prírode. Počas dňa začne fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h. V nárazoch môže ojedinele dosiahnuť približne 50 km/h, najmä pri prípadných búrkach.
Na Gemeri sa môžu objaviť búrky
Aj keď bude väčšina Slovenska bez výraznejších zrážok, meteorológovia upozorňujú na možnosť ojedinelých búrok na Gemeri. Vytvoriť sa môžu najmä popoludní a priniesť krátkodobé zrážky približne do 5 mm.
Nepôjde však o rozsiahlu búrkovú situáciu a vo veľkej časti Slovenska sa dážď vôbec nevyskytne. Tlak vzduchu zostane ustálený, preto výraznejšia zmena počasia zatiaľ nehrozí.
Vo väčších mestách bude veľmi teplo. Bratislava sa dostane približne na 30 °C, Nitra na 29 °C a Trenčín či Trnava na 28 °C. Košice očakávajú 27 °C, Žilina a Prešov približne 26 °C. V Martine bude okolo 25 °C a najchladnejší zostane Poprad s teplotou približne 23 °C.
Horúčavy vyvrcholia v stredu
Veľmi teplé počasie bude pokračovať aj počas utorka a stredy. Práve streda by mala byť najhorúcejším dňom celého týždňa. Teploty vystúpia na 32 °C a ojedinele môžu dosiahnuť až 33 °C. Pred príchodom studeného frontu totiž vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu.
Počas stredy začne od severu postupovať cez Poľsko studený front, ktorý následne ovplyvní aj počasie na Slovensku. Pôvodne sa očakávalo, že bude zrážkovo nevýrazný, no aktuálne numerické modely naznačujú, že môže priniesť aj prehánky a lokálne búrky.
Búrky hrozia najmä na severe Slovenska
Najvyššia pravdepodobnosť búrok je aktuálne na severe krajiny, predovšetkým pri poľsko-slovenskom pohraničí a v severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja. Meteorológovia upozorňujú, že práve sever a východ Slovenska budú mať najlepšie podmienky na vznik búrok. Atmosféra tam bude obsahovať viac energie CAPE, ktorá podporuje ich tvorbu. Naopak, v južnej polovici Slovenska sa zrážky vôbec nemusia vyskytnúť a front sa tam prejaví hlavne prudším poklesom teplôt.
Vo štvrtok sa výrazne ochladí
Najvýraznejším prejavom studeného frontu nebude dážď, ale prudké ochladenie. Kým v stredu budú teploty ešte medzi 26 °C a 32 °C, vo štvrtok už denné maximá klesnú približne na 21 °C až 26 °C. Na Kysuciach, Orave, Horehroní, Spiši a severovýchode Slovenska bude ešte chladnejšie, len približne od 16 °C do 21 °C.
Štvrtok prinesie jasno až polooblačno, miestami sa však prechodne objaví zväčšená oblačnosť. Nočné teploty klesnú na 14 °C až 9 °C, v údoliach na severe miestami dokonca na 9 °C až 4 °C. Za studeným frontom začne od severozápadu do našej oblasti zasahovať tlaková výš a do krajiny sa dostane chladnejší vzduch. Na niektorých miestach tak môže teplota v priebehu jediného dňa klesnúť približne o 10 °C.
Koniec týždňa prinesie návrat leta
Ochladenie však nebude trvať dlho. Už od piatka sa začne počasie opäť stabilizovať a teploty budú postupne stúpať. Piatok, sobota aj nedeľa prinesú prevažne jasno až polojasno. Neskôr sa miestami môže prechodne zväčšiť oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Celé obdobie bude podľa meteorológov teplotne normálne.
Nočné teploty budú spočiatku klesať približne na 12 °C až 4 °C, postupne sa však oteplí aj počas nocí a ku koncu víkendu sa budú pohybovať približne od 17 °C do 9 °C.
Denné maximá sa budú spočiatku pohybovať od 18 °C do 27 °C, no postupne sa opäť dostanú na 21 °C až 30 °C. Koniec mája tak prinesie návrat veľmi príjemného letného počasia a Slovensko sa po krátkom ochladení opäť začne približovať k tropickým hodnotám.
