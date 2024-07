Navštevovali ho milióny ľudí, dnes strašidelne chátra: Obrovský opustený zábavný park mal byť ikonou, plány zničil hurikán

Keby ste dnes išli autom križovatkou ciest Interstate 10 a Interstate 510 v meste New Orleans, dozaista by vás neďaleko cesty zaujali siluety horských dráh a budov zábavného parku Six Flags. Zrejme by ste si tiež všimli, že na tomto mieste je niečo čudné. Pravdou je, že ikonickému parku chýba to najdôležitejšie – ľudia. Poslední návštevníci tam totiž vkročili takmer pred 20 rokmi.

Kým pre Američanov predstavuje príbeh niekdajšieho Six Flags smutnú kapitolu poznačenú veľkou prírodnou katastrofou, milovníci urbexu pri pohľade na opustený, vyše 88-hektárový zábavný park, krochkajú blahom. Ako je možné, že takýto kolos už takmer dve desaťročia chátra? Ako všetky opustené budovy, tak aj toto miesto má svoj príbeh. Ten sa začal oslavou americkej prosperity, no skončil ako symbol temného osudu, ktorý môže byť často vrtkavý.

Otvorili ho ako Jazzland

Ako uvádza portál The Clio, New Orleans bol od zatvorenia Ponchartrain Beach v roku 1983 bez väčšieho zábavného parku. Ak si chceli obyvatelia užiť tento druh trávenia voľného času, museli cestovať až do Houstonu, kde sídlil tiež známy park Astroworld. O to väčšiu radosť mali obyvatelia južanského štátu Louisiana, keď sa v 90. rokoch minulého storočia začalo hovoriť o novom zábavnom parku.

Web Abandoned America píše, že realizácia nebola ani zďaleka hladká a v istom bode sa dokonca hovorilo o „projekte, ktorý nikdy nevznikne“. Víziu zábavného parku na tomto mieste započali developeri Tom a Dian Winingderovci, ktorí tu vlastnili takmer 100-hektárový, močaristý pozemok. Park chceli nazvať Jazzland a odkazovať mal na miestnu históriu a kultúru. V roku 1997 z výstavby vycúval hlavný developer Burroughs & Chapin, no ani to projekt nezastavilo.

Vďaka kombinácii mestských, štátnych a federálnych stimulov sa spolu s investíciou od dcérskej spoločnosti leteckého a energetického giganta Ogden Corp. pokračovalo v realizácii, pričom na prelome tisícročí už bolo všetko pripravené. Stavba sa začala v roku 1998 a trvala dokopy 18 mesiacov. Ako spomína portál Coasterpedia, špecifikom Jazzlandu bola približne štvormetrová plošina, na ktorej celý zábavný park stál. Dôvodom bolo močaristé a nestabilné podložie.

Pôvodný park a rýchla zmena majiteľa

Akousi typickou črtou sa pri parku v New Orleanse stala niekoľkonásobná zmena majiteľov. Tá prebehla ako počas samotnej výstavby, tak aj tesne pred otvorením. Spoločnosť Ogden ho v tom čase predala gréckemu konglomerátu Alfa Alfa Holdings za 148 miliónov dolárov. V každom prípade, otvorenie v máji roku 2000 bolo veľkolepé a pred bránami malo podľa magazínu Medium netrpezlivo čakať až 25 000 návštevníkov. V tej dobe azda nikto netušil, aký rýchly spád tento príbeh naberie.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného