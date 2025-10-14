Záhada obrazu starého 360 rokov vám nedá spávať: Odborník sa domnieva, že odhalil obrovské tajomstvo

Záhadný pohľad, perlová náušnica a exotický turban už celé generácie podnecujú fantáziu širokej verejnosti aj odborníkov. Nedávny výskum však priniesol nové, prekvapivé zistenia, ktoré možno túto dávnu záhadu, nad ktorou si ľudia lámu hlavu už stovky rokov, konečne vyriešia.
Jedno z najikonickejších umeleckých diel – obraz Dievča s perlovou náušnicou (niektoré zdroje ju označujú len ako Dievča s perlou, známy aj ako „Dievča v turbane“, no prezývaný aj „Mona Lisa severu“), namaľovaný holandským maliarom Janon Vermeerom okolo roku 1665, ktorý môžete vidieť v múzeu umenia v Haagu s názvom Mauritshuis, už stáročia priťahuje pozornosť a obdiv ľudí z celého sveta. Nikto totiž nevie, kto bola záhadná postava s hlbokým pohľadom a jemne pootvorenými ústami. Bola to fiktívna múza alebo skutočné dievča?
Záhadná identita je pravdepodobne odhalená
Ako informoval New York Post, teraz po 360 rokoch umelecký historik Andrew Graham-Dixon tvrdí, že konečne odhalil identitu tohto tajomného dievčaťa.
Podľa jeho výskumu, ktorý zverejnil v Times of London, išlo pravdepodobne o desaťročnú Magdalénu – dcéru mecenášov Vermeera, Pietra Claeszoona van Ruijven a Marie de Knuijt. Títo manželia však neboli len zberatelia, ale aj príslušníci radikálnej kresťanskej sekty nazvanej remonštranti. Vermeer mal k tejto skupine blízko a ich presvedčenia tak ovplyvňovali aj jeho umeleckú tvorbu.
Viacerí odborníci s ním nesúhlasia
Zaujímavosťou je, že dievča na obraze nie je zobrazené v dobovom každodennom odeve, ale v exotickom turbane a so symbolickou perlovou náušnicou – znakom čistoty, duchovna a zároveň zmyselnosti. Historik sa tak domnieva, že išlo o symbolické zobrazenie Magdalény ako mladej nasledovníčky Ježiša, v duchu viery, ktorú vyznávala jej rodina i samotný maliar.
S touto teóriou však nesúhlasia viacerí odborníci. Kritici tohto výskumu totiž pripomenuli, že obraz patrí do kategórie nazývanej „tronie“, teda nejde o portrét konkrétnej osoby, ale štúdie výrazu a osvetlenia s imaginárnym charakterom. Odborníci zároveň upozornili, že krása obrazu spočíva najmä v jeho tajomnosti, pretože nemá ísť o identifikovateľnú osobu, ale o univerzálnu múzu.
