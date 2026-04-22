Najväčší výrobca kondómov avizuje rapídne zvyšovanie cien. Môže za to vojna Trumpa s Iránom

Dana Kleinová
Malajzijská firma uvádza, že zaznamenáva prudký nárast dopytu po kondómoch, keďže situácia je nestabilná.

Najväčší svetový výrobca varoval, že rastúce náklady na suroviny – spolu s vyšším dopytom – by mali viesť k vyšším cenám kondómov. Šéf najväčšieho svetového výrobcu kondómov varoval, že ak sa vojna s Iránom pretiahne, zvýši ceny minimálne o 30 %.

Ako informoval portál Mirror, spoločnosť Karex vyrába ročne viac ako päť miliárd kondómov a je dodávateľom pre popredné značky ako Durex a Trojan, ako aj pre globálne programy pomoci riadené Organizáciou Spojených národov. Malajzijská firma uvádza, že zaznamenáva aj prudký nárast dopytu po kondómoch, keďže rastúce náklady na dopravu a meškanie zásielok spôsobili, že mnohí jej zákazníci majú nižšie zásoby než zvyčajne.

Náklady spoločnosti drasticky vzrástli

Ďalším dôvodom sú pravdepodobne páry obávajúce sa rastúcich životných nákladov, čo naznačuje, že dôsledky konfliktu na Blízkom východe majú dosah dokonca aj na pôrodnosť. Prezident Donald Trump je obviňovaný z navyšovania nákladov na palivá a potraviny v dôsledku vojny USA a Izraela s Iránom a teraz sa zdá, že na tento zoznam možno pripísať aj kondómy.

Odkedy sa konflikt koncom februára začal, spoločnosť Karex zaznamenala nárast nákladov na všetko, od syntetického kaučuku a nitrilu používaného pri výrobe kondómov až po obalové materiály a lubrikanty, ako sú hliníkové fólie a silikónový olej. Goh Miah Kiat, výkonný riaditeľ spoločnosti, uviedol, že Karex má dostatok zásob na niekoľko nasledujúcich mesiacov a snaží sa zvýšiť produkciu, aby uspokojil rastúci dopyt, ktorý tento rok vyletel o približne 30 %. Prerušenia dopravy podľa neho nedostatok ešte viac prehĺbili.

Zásielky spoločnosti Karex do destinácií ako Európa a Spojené štáty teraz trvajú takmer dva mesiace, kým dorazia. Predtým to bol mesiac. „Vidíme, že oveľa viac kondómov v skutočnosti stojí na plavidlách, ktoré nedorazili do cieľa, hoci sú veľmi žiadané,“ povedal Goh a dodal, že veľa rozvojových krajín nemá dostatok zásob, pretože to nejaký čas trvá, kým sa k nim produkty dostanú.

„V zlých časoch je potreba používať kondómy ešte vyššia, pretože si nie ste istí svojou budúcnosťou, či budete mať budúci rok ešte prácu,“ povedal pre Bloomberg. „Ak by ste mali dieťa práve teraz, mali by ste o jeden krk na kŕmenie viac.“

Odporúčané články
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov

