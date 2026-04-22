KDH žiada demisiu vlády Roberta Fica. Slovensku podľa nich hrozí strata miliónov eur

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva na odstúpenie Vlády SR z dôvodu hrozby prepadnutia eurofondov pre Slovensko. „Vláda Roberta Fica hospodári v tejto krajine nezodpovedne. My ju v tejto chvíli ideme vyzvať na to, aby odstúpila z viacerých príčin, ale tou najhlavnejšou teraz je ohrozenie našich farmárov a našich poľnohospodárov, kde je vo vážnom prípade a viacerých dôsledkoch ohrozené financovanie z eurofondov,“ uviedol predseda KDH František Majerský.
Podpredseda KDH Viliam Karas doplnil, že dnes je už jasné a zo zdrojov Európskej komisie (EK) potvrdené, že po vykonaní auditu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) došlo k takým závažným zisteniam, že EK vyzvala SR, konkrétne ministerstvo pôdohospodárstva, aby odňalo akreditáciu PPA.
„Ide o potvrdenie záverov, že PPA sa aj počas tejto vlády Roberta Fica vrátila do koľajníc, ktoré tu boli v čase Dobytkára, že netransparentne distribuovala zdroje pre farmárov, neplnila stanovené kritériá a ciele, že dochádzalo k pochybným personálnym nomináciám a dokonca nebol vylúčený konflikt záujmov,“ vymenoval Karas.
Vyzývajú vládu k demisii
Podľa podpredsedu KDH komisia prišla k záveru, že išlo o systémové zlyhanie a nie jednotlivé nedostatky. „V čase, keď Slovensku prišla správa, že je potrebné odňať akreditáciu PPA, kde je skoro miliarda eur pre farmárov, ide premiér SR podávať trestné oznámenie na sudkyňu,“ uviedol Karas a dodal, že vláda sa nedokáže postaviť čelom k zisteniam týkajúcim sa PPA, a preto ju vyzývajú k demisii. Karas upozornil, že samotná výzva na odňatie akreditácie PPA bude znamenať až 25-percentnú korekciu doteraz vyplatených platieb a v prípade, ak bude vláda žalovať EK, príde až k 100-percentnému pozastaveniu platieb až do vyriešenia sporu.
„Som presvedčený, že vláda Roberta Fica nemá odvahu ani politickú silu vymeniť ministra Takáča, dosadiť tam nezávislého odborníka a experta, ktorý si získa dôveru EK a dokáže prijať taký akčný plán, ktorý schváli EK a PPA bude udelená dočasná akreditácia,“ uviedol ďalej Karas. KDH vyzýva k demisii celú vládu Roberta Fica, pretože podľa nich nemá politickú silu vykonať nápravu v PPA a chýbajúce stovky miliónov eur položia Slovensko na kolená.
EK oficiálne potvrdila, že požaduje okamžité podmienečné pozastavenie akreditácie pre PPA, ktorá vypláca európske agrodotácie. Opoziční Demokrati to považujú za obrovskú ranu pre agrosektor, za ktorú podľa nich priamo zodpovedá minister Takáč a šéf PPA Čepko. Požadujú ich okamžitý odchod a nariadenie krízových opatrení. Demokrati pripomínajú, že pri podobnej situácii po kauze Dobytkár došlo ku kráteniu poľnohospodárskych platieb o 10 percent, neskôr dokonca viac.
“Zatiaľ nie je zrejmé, či tento scenár hrozí aj teraz, avšak ak by k nemu došlo, buď by sa v tomto rozsahu nevyplácali dotácie vôbec, alebo by sa museli vyplácať zo štátneho rozpočtu, čo je v čase konsolidácie neakceptovateľné,“ uviedol podpredseda Demokratov Michal Kiča. Podľa neho ide o jednoznačnú zodpovednosť ministra Takáča, keďže EK vychádza zo záverov auditu z októbra 2025. „Na situáciu v PPA sme opakovane upozorňovali, avšak Takáč ju ignoroval,“ dodali Demokrati.
“Je zrejmé, že Takáč, ako vinník tohto stavu, nedáva žiadnu garanciu ochrany záujmov slovenského poľnohospodárstva, preto požadujeme jeho okamžitý odchod, ako aj odchod šéfa PPA Mareka Čepka. Rovnako žiadame premiéra Fica o bezodkladné zasadnutie vlády, na ktorom by schválila akčný plán pre krízové riadenie a obnovenie trvalej akreditácie pre PPA,” uzavrel Kiča.
