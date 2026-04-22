Spôsobil nehodu a z miesta ušiel. Polícia hľadá vodiča, ktorý neposkytol pomoc zranenej žene

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Dana Kleinová
SITA
Zranenia ženy si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie.

Humenská polícia vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom neposkytnutia pomoci. Stíhanie súvisí s dopravnou nehodou z pondelkového popoludnia na Družstevnej ulici v Humennom, po ktorej vodič ušiel z miesta nehody.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, neznámy vodič osobného auta pri odbočovaní nedal prednosť 78-ročnej vodičke jazdiacej po hlavnej ceste. Tá sa snažila zrážke zabrániť, pričom narazila do stĺpa verejného osvetlenia. Utrpela pritom zranenia a potrebovala pomoc. „Neznámy vodič si nesplnil povinnosť účastníka dopravnej nehody a pokračoval v jazde, v smere do centra mesta,“ upozornila Ligdayová.

Žena sa bude liečiť celé týždne

Dodala, že zranenia ženy si vyžiadajú niekoľkotýždňové liečenie. Škoda na jej vozidle bola predbežne vyčíslená na približne 5 000 eur. „Polícia vyzýva svedkov tejto dopravnej nehody, aby sa prihlásili na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na známom telefónnom čísle 158,“ dodala policajná hovorkyňa.

