Hrôza za zatvorenými dverami. Charlize Theron po dlhých rokoch prehovorila o rodinnej tragédii 

Za úspechom, slávou a silnou osobnosťou sa často skrývajú príbehy, ktoré by len málokto čakal. Týka sa to hollywoodskej herečky Charlize Theron, ktorú poznačila udalosť, ktorá by mnohých ihneď zlomila. Hoci ona sa postavila na nohy, nikdy na to nezabudne.
Každý z nás v sebe nesie nespracovanú traumu, ktorá ho prenasleduje po zvyšok života. Či už ide len o menšie udalosti, ktoré zažil, no pamätá si ich dodnes, alebo veľké veci, po ktorých mu ostala jazva na duši. Do druhej skupiny patrí filmová ikona, ktorá po dlhých rokoch prelomila mlčanie o tragickej udalosti, ako informuje magazín People.
Ako sa to začalo?
Herečka Charlize Theron sa k tejto bolestivej spomienke vrátila po rokoch s nečakaným pokojom. Hoci ide o udalosť plnú strachu, násilia a chaosu, dnes o nej hovorí otvorene – bez toho, aby ju definovala. Práve naopak, jej slová nesú silné posolstvo o prežití, sile a schopnosti ísť ďalej.
Keď mala len 15 rokov, stala sa svedkom tragickej noci, počas ktorej matka zastrelila jej otca – nie zo zloby, ale v zúfalej snahe ochrániť seba aj vlastnú dcéru. Údajne sa im vyhrážal v dome v Južnej Afrike, pričom bol v podnapitom stave. Ako uviedla herečka, incident sa začal po tom, ako vošla do domu svojho strýka bez toho, aby ho pozdravila.
Otca, ktorý popíjal so svojím bratom, to však poriadne nahnevalo. “Potrebovala som ísť veľmi na záchod. Tak som vbehla do domu na toaletu a on to bral ako hrubosť, pretože som sa nezastavila a nepozdravila všetkých,“ vysvetlila Charlize. “V Južnej Afrike je veľmi dôležitá úcta, ktorú musíte mať ku starším. Následne kričal: Čo si o sebe myslíš,” pokračovala v rozhovore pre časopis The New York Times.
Hviezda filmu Mad Max: Fury Road nabádala svoju matku, aby od neho odišla. Nešlo totiž o jediný incident, do ktorého bol zapojený jej otec. Táto situácia, ktorá nastala, však bola iná. Išlo doslova o život.
