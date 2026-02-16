Vedci odhalili ďalšie tajomstvo dlhovekosti. Identifikovali, aké potraviny by mali jesť muži a aké ženy

Ilustračné foto: Unsplash

Ako vyzerá váš jedálniček?

Chceli by ste sa dožiť vysokého veku v zdraví? Podľa vedcov je kľúčové správne stravovanie. Preto identifikovali, aké potraviny by mali jesť muži a aké ženy. 

Ako sme vás už informovali, vedci nedávno vymenovali 6 potravín, ktorým by sme sa mali vyhýbať, pretože neprospievajú dlhovekosti, tentoraz však určili tie najlepšie, píše Mail Online.

Odborníci skúmali viac ako 100-tisíc ľudí zo Spojeného kráľovstva, pričom sa zameriavali na ľudí, ktorí dodržiavali päť typov zdravej stravy. Napríklad diétu na zníženie príjmu soli, zvýšenie príjmu zdravých tukov, či vegetariánsku diétu. Zistili, že ženy by sa mali stravovať podľa princípov alternatívnej stredomorskej diéty a muži podľa diéty na zníženie rizika vzniku cukrovky 2. typu. Štúdia bola publikovaná vo vedeckom časopise Science Advances.

Kladú dôraz na konzumáciu ovocia a zeleniny

Obidva typy diét majú spoločné znaky: zvýšená konzumácia ovocia, zeleniny, zdravých tukov a vyhýbanie sa spracovanému mäsu, čím prispievajú k zlepšeniu metabolizmu a zníženiu zápalu, ako aj k zdravšiemu črevu.

Diéta na zníženie rizika vzniku cukrovky 2. typu kladie dôraz na vysoký príjem vlákniny, kávy, orechov, ovocia a zdravých tukov. Zároveň minimalizuje konzumáciu sladkostí, červeného a spracovaného mäsa či pitie sladených nápojov.

Stredomorská strava sa zameriava na zvýšenú konzumáciu ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, orechov, rýb a zdravých tukov. Rovnako obmedzuje konzumáciu červeného a spracovaného mäsa.

Ilustračné foto: Unsplash

Výbornou správou je, že predĺženie dĺžky života vďaka strave platilo aj po zohľadnení genetiky, čiže zdravé stravovacie návyky sú pre dlhovekosť prospešné bez ohľadu na to, či máte gény dlhovekosti.

