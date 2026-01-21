Opýtala som sa ChatGPT, či umelá inteligencia v budúcnosti nahradí ľudí: V niečom som vás už vymenil

Klaudia Oselská
V súčasnosti sa ľudstvo čoraz častejšie zaoberá otázkou, či dokáže umelá inteligencia nahradiť ľudí. AI napreduje skutočne veľmi rýchlo, už teraz môžeme vidieť, že preberá niektoré povolania a úlohy, ktoré doteraz vykonávali ľudia. Mnoho ľudí ChatGPT alebo Gemini už využíva v každodennom živote, v práci aj v súkromí. Preto otázka, či umelá inteligencia v budúcnosti nahradí ľudí, už dávno nie je iba námetom pre sci-fi filmy, ale je to realita, ktorá viacerým vŕta v hlave.

Rozhodla som sa túto otázku položiť priamo umelej inteligencii. ChatGPT mi v priebehu niekoľkých sekúnd ponúkol podrobnú odpoveď.

AI ľudí zmení, ale nenahradí

Podľa ChatGPT umelá inteligencia ľudí nenahradí úplne, ale ich zmení. „Umelá inteligencia je brutálne dobrá v niektorých veciach, ako rýchle spracovanie dát, opakovateľné úlohy, hľadanie vzorcov a optimalizácia,“ odpovedal mi ChatGPT.

Preto nás umelá inteligencia už v niektorých oblastiach dokázala nahradiť aj v súčasnosti, a to najmä v administratíve, vo výrobe, v prekladoch a analýze údajov.

Zároveň mi vymenoval aj svoje slabiny, pre ktoré nás nedokáže nahradiť úplne. Sú nimi skutočná empatia a morálne rozhodovanie, tvorivosť založená na osobnej skúsenosti, zodpovednosť (AI nenesie následky), vzťahy, dôvera, „leadership“, pochopenie kontextu „medzi riadkami“.

Nahradí niektoré povolania

ChatGPT mi ďalej napísal, že AI v budúcnosti nenahradí ľudí plošne, ale nahradí niektoré povolania, najmä tie, ktoré sú predvídateľné a štruktúrované, ako napríklad administratívny pracovník, jednoduché účtovníctvo, personalista, copywriter, korektor základných textov, prekladateľ bežných textov, právny asistent, montážne pozície, ale aj call centrá.

Vymenoval však aj povolania, ktoré AI nenahradí, ako napríklad programátor, marketér, učiteľ, lekár, psychológ, zdravotná sestra, manažér ľudí a ani žiadne remeslá.

Podľa ChatGPT nás v budúcnosti nečaká svet bez ľudí, ale ľudia a AI budú tvoriť jeden tím. Vzniknú nové povolania, ktoré dnes ešte neexistujú a bude sa klásť väčší dôraz na zručnosti ako kreativita a kritické myslenie.

