Vedci bijú na poplach: V oceáne sa deje niečo strašné. Tieto nádherné živočíchy zápasia o prežitie. Je to smutné

Ilustračná foto: Pxhere

Klaudia Oselská
Kosatka menom Alki prišla o svoje mláďa.

Najväčší oceánsky predátor čelí hrozbe. Tieto mimoriadne inteligentné živočíchy zápasia o prežitie a na vine je ľudstvo. 

Vo vodách Tichého oceánu sa odohráva smutná dráma. Najnovšie správy z pobrežia amerického štátu Washington pred pár dňami zachytili ďalší tragický moment z populácie južných kosatiek. Samica menom Alki, označovaná aj ako J36, bola spozorovaná, ako tlačí telo svojho mŕtveho novonarodeného mláďatka. Matka a mláďa boli stále spojení pupočnou šnúrou, preto vedci predpokladajú, že mláďa zomrelo pri pôrode, alebo krátko po ňom, informoval web IFL Science.

Nejde o prvý takýto prípad

Žiaľ, tento dojímavý obraz nie je v tejto komunite kosatiek ničím výnimočným. Podobné správanie prejavila aj samica Tahlequah, označovaná ako J35, ktorá v roku 2018 šokovala svet tým, že niesla svoje mŕtve mláďa viac ako dva týždne cez vzdialenosť vyše 1 600 kilometrov.

Toto ich správanie sa interpretuje ako smútok, pretože kosatky sú známe ako vysoko inteligentné a veľmi spoločenské zvieratá, náchylné na stres a depresiu, keď sa narušia ich rodinné väzby.

Ilustračné foto: Freepik

Hrozí im vyhynutie

Južné kosatky, obývajúce vody severozápadného Pacifiku, čelia kríze prežitia. Ich počet klesá už celé desaťročia. Kedysi ich bolo takmer 100, dnes ich je už len niečo málo cez 70. Dôvodom ich vyhynutia sú znečistené oceány, narastajúci podmorský hluk a dramatický úbytok lososov, ktoré sú ich hlavným zdrojom potravy.

