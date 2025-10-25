Za nájom platí len 200 eur mesačne, jedlo ho stojí 3 eurá na deň: Muž sa presťahoval do obľúbenej dovolenkovej destinácie

Foto: TikTok (@skyhighthaisi)/Pexels

Klaudia Oselská
Tvrdí, že si žije ako v raji.

Zatiaľ čo väčšina ľudí rieši, ako zvládnuť rastúce ceny energií, nájmu a potravín, jeden muž z Veľkej Británie sa rozhodol vziať život do vlastných rúk – a kufra. Simon, bývalý psychiatrický ošetrovateľ z Londýna a súčasný dôchodca, sa presťahoval do obľúbenej dovolenkovej destinácie, kde si, ako sám hovorí, žije ako v raji.

Simon sa na dôchodkové vízum usadil v Thajsku, konkrétne v meste Nonthaburi, ktoré sa nachádza neďaleko Bangkoku, kde si prenajal jednoizbový byt len za 200 eur mesačne v modernom komplexe. V cene má dokonca aj saunu, bazén a posilňovňu, píše Mail Online.

„Konečne žijem a nielen prežívam“

Simon sa o svoj život v Thajsku delí na sociálnej sieti TikTok, kde vystupuje pod prezývkou „skyhighthaisi“, pričom má takmer 80-tisíc sledovateľov.

@skyhighthaisi

Living in Thailand: Cost of Living Breakdown 🇹🇭 Curious about the cost of living in Thailand? In this video, I break down my monthly expenses, from rent to bills, food, transportation, and even haircuts. Find out how you can live comfortably and affordably in this amazing country. 🏠 Rent: £250/month for a one-bedroom apartment with top-notch facilities 💧 Bills: £1.50/month for water, £30/month for electricity 🍲 Food: No more than £10/day for eating out or ordering delivery 💈 Haircuts: £2.50 including a shave 🚕 Transportation: 50p for public transit, £3 for a 9-mile taxi ride 🍻 Beer: £2.50 for a large bottle Life in Thailand offers a great quality of life without breaking the bank. Watch the full video to learn more! #CostOfLiving #ThailandLiving #ExpatLife #Thailand #Bangkok #LivingAbroad #TravelTips #BudgetTravel #LifeInThailand #AffordableLiving #TravelVlog #DigitalNomad #Expats #TravelHacks #ExploreThailand ThaiCulture”

♬ original sound – SkyHighThaiSi

V jednom zo svojich videí prezradil, že okrem lacného nájmu, sú aj ostatné výdavky viac než priaznivé.

Elektrina, voda a internet ho spolu stoja približne 55 eur, jedlo len asi 3 eurá na deň, ak sa stravuje v miestnych reštauráciách. Priznáva však, že západné jedlá ako pizza či steak mu rozpočet dokážu navýšiť. Často si dopraje aj hodinovú masáž len za 5 eur a strihanie vlasov za 2 eurá. 

Hovorí ale, že to nie je len o peniazoch. Na Thajsku miluje najmä pokoj, slnko a pocit, že zrazu žije a nielen prežíva. Zároveň tvrdí, že sa na život v exotike pozerá realisticky, pretože to nie je pre každého. Človek sa musí vedieť prispôsobiť a vedieť žiť jednoducho.

