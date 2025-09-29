Večer pri Rimavskej Sobote poznačila tragédia: Auto skončilo mimo vozovky, vo vnútri boli aj deti. Polícia potvrdila 2 obete

V pondelok podvečer došlo v okrese Rimavská Sobota k vážnej dopravnej nehode, ktorá si podľa polície vyžiadala obete. Nešťastie sa stalo na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč, kde auto havarovalo a skončilo mimo vozovky.
Polícia na sociálnej sieti uviedla, že v aute sa v čase nehody nachádzalo pravdepodobne až sedem ľudí, medzi nimi aj maloleté deti.
Polícia potvrdila obete
Policajti už potvrdili, že nehoda si vyžiadala obete, zahynuli dvaja ľudia. Piati sú zranení. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„Operátori tiesňovej linky 155 manažujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej prišlo krátko pred 18.00 h. Na miesto boli vyslané štyri pozemné ambulancie aj záchranársky vrtuľník,“ uviedla hovorkyňa.
„Dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom. Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
Prebieha vyšetrovanie
Ako dodala polícia, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela.
