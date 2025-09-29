Matovič pritvrdzuje: Krajčí a Krátky majú dať chlapské slovo, poslanecký klub im stanovil ultimátum

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Po pondelkovom zasadnutí klubu to novinárom povedal jeho šéf Michal Šipoš.

Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval poslancov Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho, aby urýchlene oznámili, aké sú ich ďalšie kroky po piatkovom (26. 9.) hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a tiež vysvetlili svoje rozhodnutie. Po pondelkovom zasadnutí klubu to novinárom povedal jeho šéf Michal Šipoš.

Členovia klubu opakujú, že by sa na mieste Krajčího a Krátkeho vzdali poslaneckého mandátu. Chceli by od nich, aby svoje kroky komunikovali už v utorok (30. 9.). „Na základe rozhodnutia poslaneckého klubu sme sa rozhodli vyzvať kolegov Krátkeho a Krajčího, aby urýchlili svoje rozhodnutie, aby už zajtra mohli komunikovať ľuďom a verejnosti, prečo sa rozhodli hlasovať tak, ako hlasovali a tým pádom sklamali ľudí a voličov nášho hnutia,“ oznámil Šipoš.

Čakajú na krok poslancov

„Rozhodnutie, ako sa rozhodnú zachovať v situácii, keď v podstate celú verejnosť zaviedli tým hlasovaním,“ odpovedal na otázku, aké rozhodnutie má dvojica poslancov urobiť. „Keď padne ich rozhodnutie, a na to čakáme, potom sa rozhodneme, ako budeme ďalej postupovať,“ dodal Šipoš.

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zopakoval, že ich nechceli hneď vyhodiť z klubu. „Necháme to na ich vlastné rozhodnutie, na ich vlastné svedomie. A nech sa chlapsky postavia pred ľudí a nech prijmú zodpovednosť. Ale nechceme to naťahovať a dnes sme chceli od nich už to stanovisko. Nejako to nebolo možné, tak sme sa rozhodli, že naozaj chceme od nich zajtra chlapské slovo, nech sa postavia pred kamery a nech povedia, aké je ich svedomie, aké je ich rozhodnutie a potom vám k tomu povieme reakciu,“ priblížil Matovič.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Keď povedia, že žiadna zodpovednosť a v pohode, že teda zostanú v poslaneckom klube a nič sa nedeje, však to prebolí, tak to určite teda nie,“ odkázal líder hnutia.

Poslanci vysvetľujú svoje kroky

Krajčí a Krátky svoje rozhodnutie podporiť novelu vysvetlili tým, že chceli pomôcť KDH, aby ich „nevykostil“ Smer-SD, ak by novela neprešla. Tvrdia, že ich rozhodnutie sa zmenilo po štvrtkovom (25. 9.) vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že ide o poslednú šancu na zmenu ústavy v tejto téme. Matovič ešte v piatok povedal, že by sa na ich mieste vzdal poslaneckého mandátu.

Novela ústavy prešla v parlamente 90 hlasmi. Z opozície ju podporil aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a viacerí poslanci KDH. Do ústavy sa podľa novely zakotvujú dve pohlavia – muž a žena. Novela okrem iného upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

