Valí sa na nás ďalšia smršť: Slovensko zasiahnu silné búrky a dážď, niektoré mestá môžu skončiť pod vodou

Počasie na Slovensku sa ani dnes nechystá upokojiť. Meteorológovia upozorňujú, že v utorok sa opäť vrátia búrky, pričom najvýraznejšie zasiahnu východné Slovensko. Západná časť krajiny má ostať prevažne suchá a zrážky sa tam očakávajú najskôr večer.
Ako informuje portál iMeteo, pondelok sa niesol v znamení silných búrok, ktoré od rána postupovali zo stredného Slovenska na východ. Popoludní situáciu ešte zhoršil rozsiahly búrkový systém prichádzajúci z Maďarska. Priniesol so sebou prudký dážď, tisíce bleskov a krúpy s priemerom do dvoch centimetrov.
Vietor vyvracal stromy, v Košiciach dokonca poškodil zaparkované auto a v Prešove spôsobil zaplavenie ciest. Bez elektriny zostali desiatky domácností v okolí Košíc, na Slovinkách či v Mníšku nad Popradom.
Desaťtisíce bleskov a výdatné zrážky
Podvečer sa búrková činnosť sústreďovala na Liptov, Spiš a Kysuce, výrazná aktivita sa objavila aj pri Banskej Bystrici. Do 18:49 h bolo zaznamenaných vyše 12-tisíc bleskov. Na viacerých miestach spadlo výrazné množstvo zrážok, v Žiarskej doline 25,1 milimetra a v Mútnom na Orave 22,6 milimetra.
Dnešný deň prinesie ďalšie búrky
Počas noci z pondelka na utorok prevládalo polooblačné až oblačné počasie, miestami až zamračené. Vyskytli sa prehánky a dážď, ojedinele aj búrky. Západ Slovenska mal menej oblačnosti a zrážky tam boli skôr výnimočné.
Najnižšie teploty klesli na +15 až +10 °C, v údoliach a na Záhorí aj okolo +8 °C. Vietor sa utíšil a zrážkové úhrny boli väčšinou do 5 milimetrov, no pri búrkach mohli lokálne dosiahnuť až 20 milimetrov.
Dnes sa nad Slovenskom udrží tlaková níž. Počasie tak bude premenlivé a očakáva sa polooblačná obloha, miestami prehánky a búrky. Najväčšie riziko opäť hrozí na východe krajiny, zatiaľ čo na západe sa môžu búrky objaviť až večer.
Denné teploty sa vyšplhajú na +22 až +27 °C, v chladnejších oblastiach Oravy, Liptova a Prešovského kraja zostanú okolo +20 °C. Vo výške 1500 metrov bude približne +13 °C. Vietor bude prevažne slabý, no pri búrkach môže nárazovo zosilnieť. Zrážky budú zväčša do 5 milimetrov, pri búrkach však môže spadnúť až 20 milimetrov.
Streda bude oblačná a vlhká
Ani po utorkových búrkach sa počasie nestabilizuje. Už nasledujúci deň čakajú Slovensko ďalšie výraznejšie zmeny, ktoré prinesú viac oblačnosti a postupné príchody zrážok.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) predpovedá na stredu 10. septembra polooblačné až oblačné počasie, ktoré sa popoludní od západu postupne zatiahne. Zatiaľ čo ráno bude ešte pokojné, popoludní sa na západe očakáva dážď a prehánky, ktoré sa tam môžu vyskytovať aj na viacerých miestach.
Nočné teploty klesnú na 17 až 12 °C, v údoliach miestami aj na 7 °C. Cez deň sa vzduch oteplí na 22 až 27 °C. Vietor bude väčšinou slabý, no na západe krajiny sa očakáva juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 km/h. Aj v stredu tak treba počítať s oblačnejším počasím a so zrážkami, ktoré prinesú úľavu len miestami, zatiaľ čo západ sa pripraví na návrat dažďa.
Nahlásiť chybu v článku