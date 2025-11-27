V týchto prevádzkach by ste si potraviny kúpiť nechceli: Kontrolóri našli larvy aj plesne v skladoch. Obchodom rozdali pokuty

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Nina Malovcová
Inšpektori našli špinu, prach, larvy aj neoznačené mäso, stovky kontrol skončili neúspechom.

Slovensko má za sebou mesiac, počas ktorého veterinárni inšpektori preverili tisíce prevádzok a objavili stovky problémov. Kontroly odhalili špinu, zlé označovanie, predaj potravín po dátume aj vážne hygienické nedostatky. Október tak ukázal, že riziká v obchodoch či vo výrobe sú stále reálne.

V období od 1. októbra do 31. októbra 2025 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ podľa údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkovo 3 284 úradných kontrol potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Skontrolovali 1 310 právnych subjektov a 1 927 prevádzok. Nedostatky identifikovali pri 175 kontrolách, pričom zaznamenali 635 porušení.

Kontroly odhalili stovky problémov

Najviac kontrol prebehlo v obchodnej sieti od malých predajní až po hypermarkety a supermarkety. Práve tam sa objavil najväčší počet porušení súvisiacich s hygienou priestorov, označovaním potravín a predajom tovaru po dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti. Problémy sa objavili aj vo výrobe, vo veľkoobchodných skladoch a u distribútorov. Hygiena bola najčastejším problémom.

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Pri maloobchode a hypermarketoch zaznamenali inšpektori vyše 500 porušení týkajúcich sa čistoty zariadení, priestorov a technologických postupov. Zaznamenané boli aj výrobky bez označenia alergénov, nesprávne názvy, neúplná dokumentácia či nevyhovujúce produkty. Medzi konkrétnymi nálezmi boli plesnivé steny, znečistené mraziace vitríny, prašné regály vo výkladoch, neoznačené mäsové výrobky predávané na hmotnosť a dokonca aj živé larvy pri uskladnených surovinách vo výrobe.

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Za mesiac október zaslala Slovenská republika do systému RASFF dve hlásenia o nebezpečných potravinách. Jedno sa týkalo varenej šunky z Českej republiky, pri ktorej bolo zaznamenané zhoršenie kvality. Druhé sa týkalo hydinového mäsa z Poľska, ktoré bolo pozitívne na baktériu Salmonella Enteritidis.

Pokuty presiahli dvestotisíc eur

Za zistené porušenia uložili inšpektori štyridsaťpäť blokových pokút v celkovej výške 2 090 eur. Závažnejšie prípady skončili v správnom konaní, kde nadobudlo právoplatnosť sto devätnásť rozhodnutí o pokutách v celkovej výške 224 010 eur. Najvyššia pokuta mala hodnotu osemnásťtisíc eur.

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Počas októbra odobrali inšpektori 1 174 vzoriek potravín a surovín, z toho viac než päťsto vo výrobe a vyše štyristopäťdesiat z obchodnej siete. Výsledky sú zverejnené na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Problémy našli aj pri ovocí a zelenine

Kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny zahŕňali 203 prevádzok. Inšpektori posúdili 1 083 plodín, z ktorých štyridsať nevyhovelo požiadavkám noriem. Všetky prípady sa týkali maloobchodných jednotiek a celkové množstvo nedostatkového tovaru dosiahlo 378,8 kilogramu. V rámci októbrových kontrol nebol vykonaný žiadny zásah pri dovoze ani vývoze.

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Veterinárni inšpektori v spolupráci s Policajným zborom preverili tridsaťpäť zásielok a päťdesiatosem druhov komodít s celkovou hmotnosťou viac než tridsaťštyri ton. Nezrovnalosti sa týkali piatich zásielok. Najčastejším problémom bola nevyhovujúca hygiena alebo chýbajúca dokumentácia. Najviac zistení pochádzalo zo zásielok nakladaných na Slovensku a v Poľsku.

Októbrový súhrn jasne ukazuje, že napriek tomu, že väčšina prevádzok spĺňa zákonné požiadavky, nedostatky sa stále objavujú vo veľkých počtoch. Najväčšie problémy súvisia s hygienou, označovaním potravín a dodržiavaním dátumov spotreby. Kontroly budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch, keďže ide o kľúčový nástroj na ochranu zdravia spotrebiteľov.




