Na Slovensku zatvorila svoju jedinú predajňu, definitívne končí aj v Poľsku. Obľúbená značka kozmetiky robí ďalšie škrty

Keď sa v roku 2019 otvárala v bratislavskom Auparku kamenná prevádzka s obľúbenou kozmetikou The Body Shop, mnohí ľudia sa potešili. Išlo o populárny koncept známy z viacerých európskych miest, ktorý však na Slovensku nevydržal dlho. Teda minimálne jeho predajňa, ktorú ešte počas minulého roka zatvorili. Teraz sa podobný scenár opakuje v Poľsku.

The Body Shop okrem kamennej prevádzky v Bratislave zákazníkom otvoril aj internetový obchod, ktorý je funkčný dodnes. Bohužiaľ, obchod v Auparku zrejme nebol taký prínosný a svoju cestu skončil masívnymi výpredajmi, o čom sme vás informovali ešte vlani. V tej dobe sa skloňovali veľké problémy, s ktorými sa značka borila prakticky celosvetovo. Zároveň sa tiež v The Body Shop opäť zmenil majiteľ.

Ako teraz informuje portál Wiadomosci Handlowe, ešte horší osud čaká značku v Poľsku. Pomocou veľkých výpredajov chcú kompetentní nalákať ľudí do obchodov, ktoré by sa mali definitívne zatvoriť 22. februára 2025. Konkrétne ide o prevádzky v Krakove, Gdansku, vo Varšave, v Katoviciach a Poznani. Niektoré kamenné predajne, vrátane e-shopu, sa zatvoria dokonca už 26. januára 2025.

Na rozdiel od Slovenska tak Poliakov čaká úplný exit značky z trhu. V súčasnosti nie sú jasné presné dôvody takéhoto rozhodnutia britskej centrály, no odborníci predpokladajú, že The Body Shop sa už nevedel adaptovať na dynamický poľský obchodný trh s kozmetikou. Škrty sa však ani zďaleka netýkajú len Slovenska a Poľska. Podľa dostupných zdrojov sa niekoľko predajní zatvorilo v Kanade, spoločnosť opustila americký trh a bankrot vyhlásila napríklad v Holandsku či Belgicku.

Paradoxne, tieto správy prichádzajú po nedávnych vyhláseniach nového CEO, podľa ktorých sa spoločnosť dostala po prvých 100 dňoch pod novým manažmentom do zisku. Zatváranie pobočiek však môže súvisieť s reštrukturalizáciou firmy a s optimalizovaním jej fungovania so zameraním na trhy, kde dokáže generovať profit.

Slovákov lákajú obchodné centrá, pribudnúť má ďalšie

Fyzické nakupovanie v kamenných obchodoch sa na Slovensku stále teší veľkej popularite, ktorú nezabrzdil ani rozvoj e-shopov a internetového shoppingu. Developeri preto stále predkladajú nové a nové projekty, ktorými chcú priblížiť obľúbených predajcov novým skupinám ľudí. Obľúbenosť nákupných centier či retailových parkov koniec-koncov potvrdzuje aj ich počet, ktorým oproti iným krajinám vynikáme.

Nový obchodný komplex by teraz mohol vyrásť aj v Bernolákove. Navrhovateľom je skupina ARDIS ZH, ktorá by nákupnú zónu chcela vybudovať na severe obce, konkrétne pri kruhovom objazde na Seneckej ceste. Podľa spomínaného zámeru by malo ísť o tri objekty, ktoré budú obsadené niekoľkými maloobchodnými jednotkami, a tiež gastroprevádzkou. Celková úžitková plocha presiahne 8 000 metrov štvorcových a v komplexe vznikne tiež viac ako 350 parkovacích miest.