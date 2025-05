Viac ako tisíc Slovákov je bez práce, brány zatvárajú aj dlhoročné firmy. Zamestnanci doplácajú na žalostnú situáciu

Ekonomické správy v slovenských médiách pripomínajú od začiatku tohto roka scenár smerujúci k apokalyptickému filmu. Od januára totiž u nás skončilo viacero významných zamestnávateľov, pričom tradícia niektorých z nich siaha aj do minulého storočia. Faktom tiež je, že v dôsledku bankrotov či presunu fabrík do zahraničia prišlo o prácu viac ako tisíc Slovákov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Azda najviac spoločnosťou otriasli negatívne správy zo známych textilných závodov ako Makyta, Eterna či Ecco. Nie je to však iba odevný priemysel, ktorý v súčasnosti zažíva náročné časy. So zvyšovaním nákladov na pracovnú silu, s rastúcimi cenami energií či s tvrdšou a lacnejšou konkurenciou sa musia vyrovnať spoločnosti prakticky v každom segmente. Bohužiaľ, často sú to práve európske firmy, ktoré v tomto boji ťahajú za kratší koniec.

Dôkazom sú aj správy, ktoré si na pravidelnej báze musia čítať mnohí Slováci. Zhruba od januára na našom trhu ukončilo svoju činnosť viac ako 10 významných, prevažne regionálnych zamestnávateľov. My vám teraz prinášame aktuálny prehľad.

Koniec odevných legiend

Na Slovensku už neostalo veľa domácich značiek, ktoré môžeme vo všeobecnom ponímaní považovať za ikonické. Preto bolo veľkým šokom, keď sa v médiách prvý raz objavili správy o konci slávnych firiem. Všetko ešte v decembri minulého roka odštartovali informácie o problémoch púchovskej Makyty. Jej výrobky boli známe po celom svete a svojho času išlo o najväčšieho výrobcu dámskeho vrchného ošatenia na Slovensku.

Generálny riaditeľ podniku Marián Vidoman musel, bohužiaľ, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici ohlásiť masívne prepúšťanie. To sa týkalo až 125 zamestnancov podniku, väčšina z nich tam pracuje dlhé roky.

„Koncom februára budúceho roka Makyta ukončí výrobnú činnosť,“ potvrdil Vidoman v decembri pre portál Pluska. Ako ďalej uviedol, pracovníkom splnia všetky zákonné náležitosti vrátane odstupného, ktoré bude závisieť od počtu odpracovaných rokov. V práci ostane už iba niekoľko ľudí, ktorí majú na starosti údržbu veľkého areálu.

Prvá väčšia vlna prepúšťania prišla ešte v roku 2009, no spoločnosť vo svojej činnosti pokračovala. Riaditeľ ale kompetentných dlhší čas upozorňoval na nepriaznivú trhovú situáciu. Podpísal sa pod ňu klesajúci počet objednávok, ale aj rastúce náklady na energie, poplatky, dane či mzdy. Slovenských spotrebiteľov navyše dlhodobo zaplavuje lacný tovar z Číny, ktorý podľa Vidomana tiež zohral zásadnú rolu.

Podobne skončila aj bánovská Eterna. Nemeckí investori tu pôsobili približne od roku 1997 a v najsilnejších rokoch zamestnávali takmer tisíc pracovníkov. Hlavným zameraním bolo šitie košieľ, ktoré sa následne vyvážali do zahraničia. Dnes už je zrejmé, že táto dlhá etapa sa blíži ku koncu a vo firme už prebieha iba plnenie posledných zákaziek.

Koniec výroby vo fabrike nastal na konci marca, hlavnou príčinou boli zvyšujúce sa náklady na energie, na náhradné diely, ale aj na mzdy zamestnancov. Samozrejme, všetky odevné spoločnosti musia tiež bojovať s lacnou konkurenciou pochádzajúcou najmä z Ázie. Práve tam by mala presúvať svoje závody aj Eterna, ktorá okrem slovenskej pobočky zatvorí aj výrobne v Rumunsku a Macedónsku. Celkový počet prepustených Slovákov sa tu odhadoval na 300.

Viac ako dve desaťročia na Slovensku pôsobila aj prešovská firma Egotex. Jej špecializáciou je výroba luxusných pánskych oblekov, sák, viest či kabátov. Ako sme vás informovali v jednom z našich článkov, po 27 rokoch výrobca v máji definitívne skončí.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Egotex začal pociťovať nižší objem objednávok už vlani, pričom sa majitelia snažili nájsť odbytiská predovšetkým v Taliansku a Nemecku. Táto snaha, bohužiaľ, úspešná nebola a v kombinácii s ďalšími faktormi už nenašli iné východisko, ako výrobu definitívne stopnúť. Ako uviedol majiteľ Ján Michrina, jednou z hlavných príčin je rozpínajúci sa čínsky trh.

Výsledkom napokon bude hromadné prepúšťanie. To by sa na Šariši malo dotknúť viac ako 150 pracovníkov, potvrdilo to aj Ústredie práce (ÚP). „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje od začiatku roka 2025 nahlásené jedno hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov v oblasti SK NACE 14130 Výroba ostatného vrchného ošatenia, dátum nahlásenia 31. 1. 2025,“ uviedol v stanovisko ÚP. Počet ohrozených zamestnancov stanovil na 168.

Iba nedávno ohlásila negatívne správy aj spoločnosť Ecco. Vzhľadom na celosvetový obchodný a ekonomický vývoj sa globálny výrobca obuvi rozhodol zmeniť rozloženie svojich výrobných kapacít tak, aby zodpovedali potrebám trhu. V dôsledku toho ukončí v lete po takmer 30 rokoch výrobu vo svojom závode v Martine. Ukončenie výroby sa dotkne 650 zamestnancov závodu.

Skončil veľký východoslovenský zamestnávateľ, ale tiež významné lokálne firmy

Ďalší smutný príbeh sa začal písať ešte vlani na východnom Slovensku. Tamojší spracovateľ dreva Bukóza zápasil s veľkými problémami, so zmenou majiteľa, s dlhmi a zastaranou technikou. Aj napriek tomu, že kompetentní avizovali snahu fabriku so všetkými firmami zachrániť, bez práce napokon ostalo takmer tisíc ľudí.

Finančné záväzky spoločnosti sa stali neúnosnými a ešte počas minulého roka sa v súvislosti s holdingom rozbehli aj konkurzné konania a výpovede, ktoré smerovali k zatvoreniu.

Okrem toho svoju činnosť stihli v rozmedzí medzi januárom a aprílom ukončiť aj ďalšie firmy. Išlo napríklad o Honeywell v Partizánskom, kde o prácu prišli desiatky zamestnancov. Na krízu v automobilovom segmente doplatila spoločnosť Calearo Slovakia, ktorá skončila po 20 rokoch a rozlúčiť sa musela približne s 50 pracovníkmi.

Dlhoročné pôsobenie ukončila spolu s koncom minulého roka na Slovensku aj firma Lindenmaier. Tá sa vo svojej približne 30-ročnej existencii v Šuranoch zameriavala na produkciu súčiastok do motorov, prevodoviek, či podvozkov pre automobilový priemysel. V minulosti v nej po zosekaní zamestnaneckých stavov pracovalo okolo 150 ľudí.