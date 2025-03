Známy predajca zatvoril všetky slovenské predajne, najnovšie mu nefunguje už ani e-shop. Ide o definitívny koniec značky?

Okolo predajcu elektroniky Okay elektro sa toho v posledných mesiacoch udialo skutočne veľa. Všetko sa začalo správami, podľa ktorých rozšírená sieť obchodov čelí finančným problémom. Následne internet negatívne zaujala kontroverzná marketingová kampaň, pričom v decembri Okay definitívne ohlásil zatvorenie všetkých tuzemských predajní. Dnes sa už šepká o celkovom konci na slovenskom trhu.

Keď sme vás tesne pred Vianocami infomovali o zatvorení predajní Okay elektro, tak platilo, že zákazníkom ostane k dispozícii aspoň e-shop. Posledné kamenné prevádzky mal reťazec s elektronikou zatvoriť do 25. januára 2025 a odvtedy fungovať už iba na svojom webe. Ako informuje portál Živé.sk, internetový obchod skutočne fungoval, no začiatkom marca to už neplatí.

Pri návšteve domény okay.sk vás systém automaticky presmeruje na českú verziu e-shopu, na ktorom však niekdajší zákazníci svoje kontá nenájdu. Zatiaľ nie je tiež jasné, či sa bude dať bez problémov nakupovať s doručením na Slovensko. Živé uvádza, že zatiaľ nevedno, či môžeme hovoriť o definitívnom konci značky na Slovensku, alebo ide len o technický problém. Viac však môže nasvedčovať fakt, že slovenská eseročka je od polovice februára v likvidácii.

Zvláštne praktiky

Zvláštne bolo ale aj fungovanie samotného slovenského e-shopu. Ten mal údajne vyžadovať zaplatenie ročného členstva za necelých 10 eur, na oplátku mal zákazník dostať nižšie ceny. Doručovanie balíkov bolo podľa skúsenosti konkrétneho redaktora v poriadku, no na rôznych portáloch sa predajcovi elektroniky kopili negatívne recenzie. Aktuálny stav slovenskej odnože Okay teda zatiaľ nie je známy, nakoľko kompetentní k celej veci žiadne stanovisko neposkytli.

Okay elektro sa dostalo do problémov vplyvom viacerých faktorov. V náročnom období sa firma pokúšala nájsť investora, ktorý by jej pomohol v tvrdom konkurenčnom boji. V rámci neho sa nedávno zlúčili predajcovia Nay a Datart, stále silnejšiu pozíciu si buduje napríklad Alza. Zároveň si kompetentní zrejme nepomohli ani tradičnou kontroverznou reklamnou kampaňou, kde ohlasovali zatváranie predajní a veľké výpredaje. Mnohí spotrebitelia to brali ako zavádzanie a nešetrili kritikou.