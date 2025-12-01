V trezore mal len tak odložené milióny, teraz to má dohru: Riaditeľ končí vo funkcii, ohrozená vraj bola verejná dôvera

(Český minister dopravy v demisii Martin Kupka) Foto: Tomáš Lukašík, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Kupka označil situáciu za vážnu a podporil rozhodnutie rady zbaviť Svobodu funkcie.

Správna rada českej Správy železníc v pondelok na svojom mimoriadnom zasadnutí odvolala generálneho riaditeľa spoločnosti Jiřího Svobodu. Oznámil to český minister dopravy v demisii Martin Kupka, podľa ktorého by zotrvanie Svobodu vo funkcii ohrozilo dôveru verejnosti vo fungovanie Správy železníc.

Kriminalisti počas minulotýždňového zásahu pre zákazky spoločnosti našli u Svobodu doma 80 miliónov korún v hotovosti. Podľa jeho slov ide o rodinné úspory, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Vyjadrenie českého ministra dopravy

„Udalosti a informácie zverejnené v posledných dňoch otvárajú také množstvo otázok, že by už samy osebe poškodzovali dôveru verejnosti vo fungovanie Správy železníc. Správna rada nijako nepredvídala výsledok policajného vyšetrovania. Konštatuje, že v tomto smere je potrebné maximálne zachovať dôveru verejnosti vo fungovanie tejto organizácie, preto sa rozhodla Jiřího Svobodu odvolať,“ vysvetlil Kupka.

Podotkol, že rada rešpektuje prezumpciu neviny, no obhajoba daných udalostí sa podľa jeho slov nezlučuje s tým, aby mohol Svoboda naďalej pôsobiť na poste riaditeľa jednej z najväčších štátnych organizácií. Rozhodnutie rady bolo jednomyseľné. Svoboda aktuálne čerpá dovolenku, na čo ho minulý týždeň vyzval práve Kupka. Hľadanie jeho nástupcu bude podľa neho už v rukách budúcej vlády.

Peniaze nájdené pri policajnom zásahu

Svoboda mal doma v trezore hotovosť v hodnote viac než 80 miliónov korún, čo je približne 3,3 milióna eur. Peniaze v českých korunách, eurách aj dolároch uňho našli kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu počas akcie, v rámci ktorej zasahovali aj v sídle Správy železníc a na ďalších miestach. Podľa českých médií sa zásah týkal zákaziek, pri ktorých mohlo dochádzať k machináciám.

Svoboda vysokú čiastku vysvetľoval tak, že išlo najmä o celoživotné úspory jeho otca a starého otca. Peniaze mali v hotovosti doma vraj preto, lebo neverili bankovým inštitúciám. Dodal, že sám hospodári len s peniazmi, ktoré si zarobil. Podotkol, že len v Správe železníc je to 70 miliónov korún.

