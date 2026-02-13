Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik

Foto: Archív (Martin Královič)/TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
Palác začal na sociálnych sieťach zverejňovať pomerne nešťastné príspevky.

Prezidentský palác začal v poslednom čase zverejňovať o svojich zamestnancoch rôzne medailóniky na sociálnych sieťach. V nich vybraných zamestnancov v podstate predstaví verejnosti, pridá fotografiu, meno bez priezviska, krátky príbeh a vyjadrenie konkrétneho zamestnanca. Hoci je už samotný zmysel takýchto príspevkov otázny, odborník za tým vidí aj bezpečnostné riziko.

Doteraz sa tieto príspevky venovali prevažne úradníkom, architektom či stážistom, no dnes bol zverejnený príbeh Lukáša – osobného vodiča a sprievodcu delegácií prezidenta SR. Upozornil na to David Púchovský, podľa ktorého ide o veľké bezpečnostné riziko. „Prepáčte mi tento výraz, ale je rýdzo slovenský – mne naozaj príde, že dnes sú niektorí ľudia vo funkciách pripečení,“ začal v tvrdej kritike na sociálnej sieti.

„Dnes palác zverejnil informácie o osobnom vodičovi Lukášovi. Nie o vodičovi pre zásobovanie, ale osobnom vodičovi. Prezidentský palác tu doslova ponúka verejný fotoalbum a verejnú databázu ľudí s prístupom do paláca a v niektorých prípadoch aj priamo k prezidentovi. Toto je šialené bezpečnostné riziko,“ dodal.

Nie je to dobrý nápad

Ak by si podľa neho ktokoľvek, vrátane zahraničných tajných služieb, potreboval zistiť zoznam zamestnancov paláca, stačí otvoriť oficiálne komunikačné kanály tejto inštitúcie.

Na problematiku sme sa preto opýtali aj bezpečnostného analytika Martina Královiča. Ten tvrdí, že ide o nešťastné riešenie. S veľkou pravdepodobnosťou však nejde priamo o osobného vodiča prezidenta. „To je osobný vodič, civilný zamestnanec kancelárie prezidenta. Tiež to nie je úplne dobrý nápad vo všeobecnosti zverejňovať mená a fotografie zamestnancov,“ povedal pre interez.

Reprofoto: Facebook – Prezidentský palác

Z toho, ako to je formulované, si Královič nemyslí, že ide priamo o vodiča prezidenta, pretože to by bol policajt z Úradu na ochranu ústavných činiteľov s pozíciou vodič/ochranca, a to by bol podľa neho „extrémny bezpečnostný prúser“. „Podľa mňa je to tak na polovičku, oveľa väčší problém by bol, keby zverejňovali ochrankárov,“ doplnil.

Spomínaný vodič môže podľa odborníka s veľkou pravdepodobnosťou voziť len ľudí v rámci paláca. Zverejňovanie zamestnancov však nie je v poriadku, pretože „jednak to znižuje ich osobnú bezpečnosť, môžu byť vydierateľní, manipulovateľní cez niekoho a podobne,“ uzavrel Královič.

