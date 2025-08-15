V STVR nastali veľké zmeny: Na dôležitých funkciách sa menia ľudia, začína vraj nová etapa televízie

Foto: TASR (Michal Svítok)

Roland Brožkovič
SITA
V top manažmente nastali zmeny a skončili viaceré známe tváre.

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa pripravuje na nové obdobie rozvoja, prichádzajú s tým aj zmeny vo vedení. STVR oznámila, že v top manažmente nastali zmeny v rámci pokračujúceho rozvoja a posilňovania manažérskeho tímu pre nadchádzajúce obdobie verejnoprávneho média.

Od dnešného dňa tak odchádza Andrea Pivarčiová, ktorá bola poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie a Sekcie online služieb. Poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie je po novom Zuzana Vicelová, ktorá v minulosti zodpovedala za odbor komunikácie STVR a neskôr pôsobila v Kreatívnom centre Arténa STVR.

Nová riaditeľka si skladá tím

„Povereným riaditeľom Sekcie online služieb sa stal Jindřich Staněk, ktorý do verejnoprávneho média prináša rozsiahlu odbornú prax z mediálnej oblasti, digitálneho marketingu a projektového riadenia, získanú na vedúcich manažérskych pozíciách,“ informovala STVR.

Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková priblížila, že si v rámci top manažmentu prirodzene formuje vlastný tím v rámci príprav na nové obdobia rozvoja STVR. „Pani Vicelová a pán Staněk sú skúsení profesionáli vo svojich oblastiach a verím, že ich odborné zázemie a prax prispejú k napĺňaniu strategických cieľov STVR,“ doplnila Flašíková.

Od dnešného dňa nastáva zmena aj vo vedení Štúdia STVR Banská Bystrica. „Jeho vedením je dočasne poverený Jozef Balko, dlhoročný člen spravodajského tímu regionálneho štúdia. Na tejto pozícii nahradí Benjamína Takáča, pričom nové poverenie je dočasné,“ informovala STVR s tým, že zmena nastala aj na Odbore medzinárodnej spolupráce. Dočasne poverenou vedúcou odboru sa od 1. augusta stala Martina Hrivnáková.

