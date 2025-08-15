Fico varuje Slovensko pred „panákmi“: Opozícia k nám vraj chce pritiahnuť majdanizáciu. Na jeseň tu majú byť veľké protesty

Predseda vlády SR Robert Fico sa počas dnešnej tlačovej besedy vyjadril k viacerým témam, ktoré aktuálne rezonujú doma aj vo svete. Spomenul nadchádzajúce rokovania amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina a otvoril aj tému situácie v Srbsku.
Podľa jeho slov môže mať tamojšie dianie dosah aj na Slovensko a z jeho priebehu obvinil domácu opozíciu, menovite stranu Progresívne Slovensko, ktoré si svojsky premenoval na „Poslušné Slovensko“. V úvode však ešte nezabudol spomenúť, že jediné, o čo ide vládnej koalícii, je mier.
Spoločnosť v Srbsku je rozdelená
Dodal, že výstava v rámci slovenských národných slávností nebola povolená a fotografie z protivládnych demonštrácií nahnevali miestnych obyvateľov. Aj tam je spoločnosť rozdelená na prívržencov srbskej koalície a opozície.
Premiér si neodpustil ani otázky mierené priamo na opozíciu. Zaujímalo ho, čo robila pred mesiacom v Srbsku poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková a pred pár dňami predseda strany Michal Šimečka. „Varujem slovenskú opozíciu pred týmito panákmi. Nedovoľte panákom ako Šimečka a spol. aby k nám dotiahli takú majdanozáciu ako vidíme v iných krajinách.“
Výzva občanom a odkaz k protestom
Premiér vyzval občanov, aby nedovolili zopakovanie podobného scenára na Slovensku. Tvrdí, že situácia v Srbsku je oveľa napätejšia než u nás. Zároveň očakáva, že na jeseň sa na Slovensku obnovia opozičné protesty. Fico odmieta, že by niesol zodpovednosť za útlm slovenskej ekonomiky, ktorú podľa neho brzdí stagnácia nemeckého hospodárstva. „Aká má byť ponuka pre verejnosť od opozície? Potýčky a nepokoje,“ dodal predseda vlády.
„Slovenská opozícia nechce nič iné ako rozvrátiť tento štát a ísť do obrovských konfliktov,“ vyhlásil na záver svojej časti prejavu premiér. Následne si slovo prevzal minister Blanár.
Správu aktualizujeme.
Nahlásiť chybu v článku