V Prievidzi sa odohral ďalší incident: Muž mal bodnúť nožom ďalšieho muža

Polícia vyšetruje okolnosti útoku na 40-ročného muža, ktorého mal v stredu (4. 10.) v Prievidzi na Ulici A. Mišúta trikrát bodnúť nožom druhý muž. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

„Páchateľ mal po predchádzajúcej hádke trikrát bodnúť nožom 40-ročného muža, a to do zadnej časti hlavy a šije. Poškodeného previezli do nemocnice a je mimo ohrozenia života,“ opísala Kuzmová.

Podozrivého z tohto činu polícia podľa nej v krátkom čase zadržala. „Momentálne je umiestnený v cele policajného zaistenia, kde čaká na predvedenie pred vyšetrovateľa, kde dostane možnosť vysvetliť motív svojho konania,“ ozrejmila.

Bližšie informácie k tomuto skutku polícia poskytne, keď jej to procesná situácia dovolí, dodala Kuzmová.