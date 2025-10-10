V poľskej verzii Let’s Dance spravili niečo výnimočné: Olympioničke priradili za tanečnú partnerku ženu

Foto: Profimedia / Instagram (kzillmann)

Dana Kleinová
Let’s Dance
Dvoch mužov už diváci ako tanečných partnerov videli, no teraz prvýkrát sledujú čisto ženský tanečný pár.

V poľskej verzii tanečnej šou s názvom Taniec z gwiazdami už predtým diváci videli mužský pár. Takýto pár pritom nie je neznámy ani slovenským divákom. V roku 2011 totiž počas piatej série Let’s Dance sledovali, ako si pár v zložení Viktor Horján a Marek Vrána vytancoval piate miesto. Išlo o prvý a jediný čisto mužský pár v histórii tejto šou na Slovensku. 

Teraz sa poľskí, ale tiež slovenskí diváci môžu pozerať, ako túto výzvu zvládne čisto ženský pár. Koniec koncov, v prípade takýchto párov je vždy zaujímavé sledovať, ako sa popasujú s tanečnou dynamikou, kde väčšinou vedie muž, a aj so zdvíhačkami, keďže ide o iné váhové skupiny a telesné proporcie.

Prvý ženský pár

Ako informuje Dúhový magazín, v tohtoročnej sérii poľskej tanečnej šou vystupuje queer olympionička Katarzyna Zillmann, ktorej priradili profesionálnu tanečnicu Janju Lesar. A hoci športovci väčšinou nemajú také ladné pohyby ako herci či speváci, ako sa ukázalo aj v slovenskej verzii tejto šou, veslárka svojím výkonom prekvapila nielen divákov, ale aj porotu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kasia Zillmann (@kzillmann)

Hneď v prvom kole získal pár 36 bodov, čím obsadili prvé miesto v tabuľke. Ukázali tak, že vášeň a ladnosť môžu na parkete spolu predviesť aj dve ženy a v ich tanci rozhodne nechýbala chémia. Teraz sa každým kolom zlepšujú a fanúšikovia ich vo veľkom podporujú na sociálnych sieťach.

„Život píše krásne scenáre. Roky náročného tréningu ma priviedli na tanečný parket, kde som po boku vynikajúcej učiteľky mohla znovu objaviť samu seba a hlboko sa zamilovať do tanca,“ napísala Katarzyna do popisu jedného z príspevkov k šou.

„Až teraz som pochopila, aké dôležité je v tanci venovať pozornosť druhému človeku. Je úžasné to sledovať,“ znel napríklad jeden z fanúšikovských komentárov. V ďalšom sa zas písalo: „Neviem, koľkokrát som si tento valčík pozrela na YouTube, ste čarovné.“ Dokonca sa objavil aj komentár: „Nemám slov, je to krásne, zmyselné, magické a profesionálne zároveň. Pokiaľ ide o mňa, tento program ste už vyhrali.“

„Je to také… dokonalé v každom smere. Každý pohyb, každý krok – spolu, nie vedľa seba, s veľkou pozornosťou… Janja mala v tejto šou mnoho partnerov, ale tu je medzi vami „niečo“, čo sa podľa mňa nedá naučiť. Buď to tam je, alebo nie je. Je skvelé, že Janja sprevádza teba, Kasia, na tejto ceste,“ odkázala tiež fanúšička.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kasia Zillmann (@kzillmann)

Katarzyna, nazývaná familiárne Kasia, tak má rozhodne fanúšikovskú podporu aj schopnosti, ktoré by ju mohli priviesť až do finále. Znamenalo by to pre ňu ďalší úspech, keďže tých športových má hneď niekoľko. Na majstrovstvách sveta vo veslovaní v roku 2018 získala zlatú medailu v štvornásobnom skife a na Letných olympijských hrách 2020 v Tokiu zas striebornú.

