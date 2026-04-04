S astronautom sa vo vesmíre stalo niečo zvláštne: Stratil schopnosť rozprávať, odborníci nevedia prečo

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Pobyt vo vesmíre nie je ani náhodou bez rizík.

Ako sme vás informovali, začiatkom roka Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil, že členovia posádky misie Crew-11 z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa museli vrátiť na Zem skôr, ako bolo plánované. Dôvodom boli v tom čase nešpecifikované zdravotné problémy jedného z astronautov. Ukázalo sa, že dočasne stratil schopnosť rozprávať.

Nečakané zdravotné komplikácie

Ako informuje web IFL Science, astronaut Mike Fincke na palube ISS na 20 minút stratil schopnosť rozprávať. Vraj ho to zasiahlo nečakane ako blesk z jasného neba. Lekári doteraz neprišli na to, čo zvláštny stav spôsobilo.

V januári mali Fincke a jeho kolegyňa, astronautka Zena Cardman, vykonať výstup do vesmíru s cieľom nainštalovať solárny panel, ktorý by zabezpečil dodatočný zdroj energie pre orbitálne laboratórium. Mali tak pripraviť vesmírnu stanicu na jej neskoršie vyradenie z obežnej dráhy. Výstup do vesmíru, ktorý by bol pre Cardmanovú prvým, však bol zrušený z dôvodu „zdravotných komplikácií“ u člena posádky.

Urýchlene sa vrátil na Zem

NASA v tom čase potvrdila, že Fincke mal zdravotné problémy a jeho stav sa podarilo stabilizovať, no bližšie sa k situácii vyjadriť nemohla. „7. januára som na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice prekonal zdravotný problém, ktorý si vyžiadal okamžitú pomoc mojich skvelých kolegov z posádky. Vďaka ich rýchlej reakcii a pokynom lekárov z NASA sa môj zdravotný stav rýchlo stabilizoval,“ vyjadril sa Fincke.

NASA po starostlivom zvážení rozhodla, že najlepšie bude, ak sa Fincke čo najskôr vráti na Zem a podstúpi vyšetrenia, ktoré vo vesmíre nie je možné vykonať. Teraz sa 59-ročný Fincke rozhodol prezradiť viac.

Odborníci sa snažia zistiť viac

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac