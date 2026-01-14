Zabudnite na Chorvátsko či Turecko: Na výslnie sa dostáva nová destinácia, zamilovali si ju aj Slováci

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Krajinu za prvých 11 mesiacov roka 2025 navštívilo 4,38 milióna zahraničných turistov.

Cyprus v roku 2025 zaznamenal najlepší rok v cestovnom ruchu vo svojej histórii. Cyperská vláda sa zameriava na udržanie tejto dynamiky a tiež na riešenie chronických problémov s infraštruktúrou. Na správy cyperských médií upozornil spravodajca TASR, ktorý je na pracovnej návšteve Cypru pri príležitosti predstavovania priorít cyperského predsedníctva v Rade EÚ.

Údaje zverejnené Cyperským štatistickým úradom (Cystat) uvádzajú, že za prvých 11 mesiacov roka 2025 počet zahraničných turistov dosiahol 4,38 milióna osôb, čo predstavuje výrazný 12-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2024. Len v novembri došlo k nárastu turistov o 30,4 %, keď si viac ako 234 000 turistov zo zahraničia vybralo Cyprus ako miesto svojej neskorej jesennej dovolenky.

Námestník ministra cestovného ruchu Kostas Koumis počas stretnutia so zainteresovanými stranami v oblasti cestovného ruchu v meste Pafos predstavil stratégiu ministerstva na tento rok. Zdôraznil, že „vynikajúce turistické zážitky“ pre všetkých návštevníkov ostrovného štátu zostávajú predpokladom pre pokračujúce úspechy v oblasti cestovného ruchu.

Nezabudnite na pas

„Dôležité je, aby jednotlivé destinácie aj naďalej fungovali hladko a ponúkali kvalitné služby. Z tohto dôvodu sa snažíme o nepretržitú komunikáciu nielen s miestnymi úradmi, ale aj so všetkými, ktorí sú zapojení do ekosystému cestovného ruchu,“ vysvetlil Koumis.

Minister potvrdil, že zvláštny dôraz kladie na mesto a okres Pafos, kde bol vlani počet turistov vyšší o 30 % voči predošlému roku, čo dôrazne prispelo k celkovému úspechu cestovného ruchu na Cypre. Podľa jeho slov nový rok prináša nové výzvy, ktoré presahujú rámec cestovného ruchu, pričom najmä zmena klímy si vyžaduje kolektívnu analýzu a reakciu.

Ilustračná foto: Unsplash

Koumis sa tiež vyjadril k prístavu v Pafose a uviedol, že harmonogram procesu rozvoja prístavu sa dodržiava a pretrváva silný investičný záujem. Starosta Pafosu Phedon Phedonos v tejto súvislosti zdôraznil, že treba pokračovať vo vlaňajších úspechoch, pričom v roku 2026 sa dôraz musí presunúť z kvantity na kvalitu, s cieľom prilákať turistov „s vyššími výdavkami na obyvateľa“.

Do tohto scenára podľa neho zapadá zlepšenie situácie na letisku v Pafose, kde sa v roku 2025 mnohí zahraniční turisti sťažovali na niekoľkohodinové rady pri vysokých teplotách. „Takéto javy sa nesmú opakovať,“ zdôraznil Phedonos.

Cyprus ako členská krajina EÚ nie je súčasťou schengenského priestoru, kde osoby a tovary voľne prekračujú hranice bez hraničnej kontroly, a všetci cestujúci musia prejsť pasovou kontrolou. Cyperská vláda si dala za cieľ stať sa členom schengenskej zóny v roku 2026, čo vlani opakovane zdôrazňoval aj súčasný prezident Nikos Christodulides, keď potvrdil, že Cyprus spĺňa všetky technické požiadavky na vstup do tohto priestoru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac