Zabudnite na Chorvátsko či Turecko: Na výslnie sa dostáva nová destinácia, zamilovali si ju aj Slováci

Cyprus v roku 2025 zaznamenal najlepší rok v cestovnom ruchu vo svojej histórii. Cyperská vláda sa zameriava na udržanie tejto dynamiky a tiež na riešenie chronických problémov s infraštruktúrou. Na správy cyperských médií upozornil spravodajca TASR, ktorý je na pracovnej návšteve Cypru pri príležitosti predstavovania priorít cyperského predsedníctva v Rade EÚ.
Údaje zverejnené Cyperským štatistickým úradom (Cystat) uvádzajú, že za prvých 11 mesiacov roka 2025 počet zahraničných turistov dosiahol 4,38 milióna osôb, čo predstavuje výrazný 12-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2024. Len v novembri došlo k nárastu turistov o 30,4 %, keď si viac ako 234 000 turistov zo zahraničia vybralo Cyprus ako miesto svojej neskorej jesennej dovolenky.
Námestník ministra cestovného ruchu Kostas Koumis počas stretnutia so zainteresovanými stranami v oblasti cestovného ruchu v meste Pafos predstavil stratégiu ministerstva na tento rok. Zdôraznil, že „vynikajúce turistické zážitky“ pre všetkých návštevníkov ostrovného štátu zostávajú predpokladom pre pokračujúce úspechy v oblasti cestovného ruchu.
Nezabudnite na pas
„Dôležité je, aby jednotlivé destinácie aj naďalej fungovali hladko a ponúkali kvalitné služby. Z tohto dôvodu sa snažíme o nepretržitú komunikáciu nielen s miestnymi úradmi, ale aj so všetkými, ktorí sú zapojení do ekosystému cestovného ruchu,“ vysvetlil Koumis.
Minister potvrdil, že zvláštny dôraz kladie na mesto a okres Pafos, kde bol vlani počet turistov vyšší o 30 % voči predošlému roku, čo dôrazne prispelo k celkovému úspechu cestovného ruchu na Cypre. Podľa jeho slov nový rok prináša nové výzvy, ktoré presahujú rámec cestovného ruchu, pričom najmä zmena klímy si vyžaduje kolektívnu analýzu a reakciu.
Koumis sa tiež vyjadril k prístavu v Pafose a uviedol, že harmonogram procesu rozvoja prístavu sa dodržiava a pretrváva silný investičný záujem. Starosta Pafosu Phedon Phedonos v tejto súvislosti zdôraznil, že treba pokračovať vo vlaňajších úspechoch, pričom v roku 2026 sa dôraz musí presunúť z kvantity na kvalitu, s cieľom prilákať turistov „s vyššími výdavkami na obyvateľa“.
Do tohto scenára podľa neho zapadá zlepšenie situácie na letisku v Pafose, kde sa v roku 2025 mnohí zahraniční turisti sťažovali na niekoľkohodinové rady pri vysokých teplotách. „Takéto javy sa nesmú opakovať,“ zdôraznil Phedonos.
Cyprus ako členská krajina EÚ nie je súčasťou schengenského priestoru, kde osoby a tovary voľne prekračujú hranice bez hraničnej kontroly, a všetci cestujúci musia prejsť pasovou kontrolou. Cyperská vláda si dala za cieľ stať sa členom schengenskej zóny v roku 2026, čo vlani opakovane zdôrazňoval aj súčasný prezident Nikos Christodulides, keď potvrdil, že Cyprus spĺňa všetky technické požiadavky na vstup do tohto priestoru.
Nahlásiť chybu v článku